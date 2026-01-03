ANSES: cuánto cobro de AUH en enero 2026, si tengo dos hijos + Seguir en









El organismo previsional ya confirmó de cuánto serán los aumentos de algunas prestaciones, entre ellas la Asignación Universal por Hijo.

Los montos oficiales de la AUH para enero de 2026.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), reciben un aumento por movilidad en el primer mes de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 274/2024, que dispone ajustes alineados a la inflación.

Además, estos beneficiarios pueden acceder a la Prestación Alimentar, un programa complementario que, si bien no cuenta con actualizaciones periódicas, continúa siendo un apoyo clave para que muchas familias puedan acceder a alimentos básicos en un contexto de constante variación de precios.

ANSES.jpg Monto de la AUH de ANSES en enero Según ANSES, la Asignación Universal por Hijo recibe un 2,5% de aumento que corresponde a enero, un porcentaje que se alinea con el índice de inflación de noviembre, informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Estos aumentos periódicos tienen como objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo, frente a la variación de precios.

Los montos de la AUH vigentes para enero 2026 son:

Asignación Universal por Hijo: $125.518 (se cobra el 80%= $100.362)

AUH por Discapacidad: $408.705 (se cobra el 80%= $326.964) La razón por la que no acceden al monto completo todos los meses, es que el 20% se retiene y acumula para su pago tras la presentación de la Libreta AUH que acredita la escolaridad regular del menor, controles periódicos y calendario de vacunación al día.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos La Tarjeta Alimentar no recibe actualizaciones en sus valores como la AUH, pero de igual manera, representa un alivio para el bolsillo de muchas familias. Los montos varían según la cantidad de hijos que se hayan dado de alta: Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 ANSES dio a conocer el Calendario de Pagos oficial de enero 2026 y estas son las fechas que corresponden al pago de la AUH: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

