Ola de calor extremo en Buenos Aires: que día será el más caluroso y cuándo bajarán las temperaturas

La última semana del año tendrá días de mucho calor. Si bien, el organismo anticipa que este lunes se mantendrán las buenas condiciones en el clima, para mitad de semana habrá un importante ascenso térmico.

Que día será el más caluroso y cuándo bajarán las temperaturas en el AMBA.

La última semana del año se presentará con jornadas muy calurosas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas y se prevé que se extienda una ola de calor en los próximos días.

De esta manera, las temperaturas pueden llegar a ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Sin embargo, los especialistas indicaron que ya para el final de la semana, la ola de calor quedará atrás y las temperaturas comenzarán a disminuir levemente.

cambio climatico temperatura.jpg Se espera una ola de calor que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires en los próximos días. Pixabay Cómo será el clima durante la última semana del año en el AMBA El organismo anticipa que este lunes 29 se mantendrán las buenas condiciones en el clima con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.

Para el martes 30 continuará el calor intenso, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. La mínima será de 26 grados y la máxima llegará a 37 grados.

Por su parte, el miércoles 31 será el día más caluroso de la semana, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas extremas. La mínima será de 27 grados y la máxima de 38 grados. Ya comenzando el 2026, para el jueves 1 se espera un marcado descenso de la temperatura con una mínima de 19 grados y una máxima de 30. Finalmente, el viernes 2 se anticipa un clima más templado y estable, con cielo parcialmente nublado y con un tiempo que oscilará entre los 19 y 28 grados. Las recomendaciones ante la ola de calor Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados