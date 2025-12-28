Tormentas históricas azotan California: inundaciones, deslizamientos y al menos dos muertos + Seguir en









Un sistema de ríos atmosféricos provocó récords de lluvia, daños en infraestructura y evacuaciones masivas durante la Navidad en California.

Inundaciones y deslizamientos afectan comunidades costeras y montañosas durante la Navidad.

Fuertes tormentas golpearon California durante la Navidad, dejando inundaciones, deslizamientos y cortes de electricidad. Autoridades evacuaron miles de personas y advirtieron sobre riesgos persistentes en áreas costeras y montañosas, que dejaron al menos dos muertes y daños severos en infraestructuras clave del estado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El sistema de tormentas, impulsado por ríos atmosféricos provenientes del océano Pacífico, afectó gran parte del estado durante más de una semana. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el centro de Los Ángeles vivió su temporada navideña más lluviosa en 54 años, con récords diarios de precipitaciones batidos el 24 de diciembre en varias localidades.

inundación california Autoridades evacuaron a miles de personas y desplegaron equipos de emergencia. X: @El_Universal_Mx En Wrightwood, las lluvias intensas provocaron avalanchas de barro y rocas que invadieron viviendas y destruyeron rutas, mientras los residentes permanecieron bajo órdenes de evacuación. “Estamos a 6,7°C dentro de la cabaña y nuestra única fuente de calor es la chimenea”, relató Chris Reid, quien pasó la noche abrazado a sus perros para mantenerse caliente.

Magnitud de los daños y evacuaciones masivas Durante la Nochebuena, equipos de emergencia rescataron personas atrapadas en viviendas y vehículos, usando helicópteros para trasladar a habitantes y animales grandes. El jefe de bomberos del condado de San Bernardino, Daniel R. Munsey, advirtió: “No van a poder volver a vivir en estas casas en el corto plazo. El impacto sobre la infraestructura de estas comunidades es enorme”.

inundaciones california Residentes enfrentan calles convertidas en ríos de barro y viviendas dañadas por avalanchas. X: @xalertnow Las autopistas quedaron inundadas, los aeropuertos cerraron temporalmente y más de 72.000 usuarios permanecieron sin electricidad, aunque se había reducido la cifra respecto al día anterior. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a extremar la precaución: “Por favor, no subestimen esta tormenta”.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados, movilizando recursos adicionales y poniendo en alerta a la Guardia Nacional. A pesar de la devastación, algunas familias lograron recuperar electricidad y parte de sus celebraciones navideñas, mientras muchas otras continúan enfrentando los estragos del temporal.

Temas California

tormentas

Clima