Javier Milei cierra 2025 con una leve baja en la confianza en su gestión y señales de estabilidad económica

De acuerdo a la Universidad Torcuato Di Tella, el guarismo cayó apenas 0,1% en el último mes del año en comparación al anterior. En la variación interanual, la caída es del 7,2%.

El Índice de Confianza en el Gobierno sufrió una leve baja del 0,1% durante diciembre en relación al mes anterior, mientras que la variación interanual marcó una caída del 7,2%. De esta manera, Javier Milei concluye un año complejo con niveles óptimos de aceptación.

En el plano político, el Presidente logró aumentar su número de representantes en el Congreso gracias a su victoria en las elecciones legislativas. Coronó, además, con la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de su gestión en lograr la luz verde en la arena legislativa, luego de haber prorrogado el del 2023 dos veces consecutivas.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella confecciona el ICG desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

En diciembre, el ICG fue de 2,46 puntos. En relación a noviembre, registró una leve variación de -0,1% y, en términos interanuales, de -7,2%. Aun así, el nivel de diciembre se ubica por encima del observado en el mismo punto del mandato de las dos gestiones anteriores: es 4,3% superior al de diciembre de 2017 (gestión de Mauricio Macri; ICG = 2,36) y 73,2% superior al de diciembre de 2021 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,42).

Las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores: el ICG es más alto entre los hombres que entre las mujeres; entre los jóvenes de 18 a 29 años y los mayores de 50 que en el segmento de 30 a 49 años; y entre quienes tienen educación secundaria completa o terciaria/universitaria, quienes no se declaran víctimas de delitos y quienes esperan una mejora de la situación económica.

En el plano geográfico, el Interior continúa mostrando el nivel más alto, y CABA vuelve a ocupar el segundo lugar, posición que en noviembre correspondió al GBA. Respecto de noviembre, el ICG mostró variaciones dispares en sus cinco componentes, todas ellas pequeñas.

La Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,89 (-1,4%) y la Honestidad de los funcionarios en 2,79 (-0,7%); ambos continúan siendo los componentes con valores más altos. La Eficiencia en la administración del gasto público se mantuvo en 2,32 (0,0%). Por su parte, la Evaluación general del gobierno (2,28; +0,9%) y la Preocupación por el interés general (2,04; +1,0%) registraron incrementos leves y continúan siendo los subíndices más rezagados.

Segmentado por género, el informe muestra que el Gobierno cuenta con mayor confianza en hombres (2,66) que en mujeres (2,28); la brecha se reduce. Separado por edad, el ICG es más alto entre jóvenes de 18–29 (2,92); más bajo en 30–49 (2,32).

En tanto, por región, el interior lidera (2,64), seguido por CABA (2,49) y GBA (2,10), mientras que en Educación el mayor ICG en nivel terciario/universitario (2,61); menor en primario (1,72).

