El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que Buenos Aires enfrentará una ola de calor intensa entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35º. Las autoridades recomiendan extremar precauciones, hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol durante los próximos días.
25 de diciembre 2025 - 16:23
Alerta por ola de calor en Buenos Aires: cuándo será y cuántos días durará
El Servicio Meteorológico Nacional advierte temperaturas extremas entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre; se esperan máximas de hasta 35º.
Las temperaturas día por día previo a fin de año:
- Jueves 25: mínima de 20º y máxima de 30º; cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del noreste entre 13 y 31 km/h.
- Viernes 26: mínima de 22º, máxima de 34º; cielo despejado a algo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.
- Sábado 27: mínima de 23º con posibilidad de chaparrones del 10% al 40%; máxima de 33º y cielo parcialmente nublado con vientos del suroeste.
- Domingo 28: mínima de 21º y máxima de 32º; cielo parcialmente nublado y vientos del sector este.
- Lunes 29: se espera una mínima de 22º y una máxima de 34º, con cielo algo a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Por la mañana, los vientos soplarán del norte entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche serán del noreste, a velocidades de 13 a 22 km/h.
- Martes 30: las temperaturas oscilarán entre 24º y 35º, con cielo algo a parcialmente nublado. “Por la mañana los vientos soplarán desde el noroeste y por la tarde desde el norte, a velocidades de 13 a 22 km/h”, informaron desde el SMN.
- Miércoles 31: se pronostica mínima de 24º y máxima de 35º, con cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada y la mañana los vientos serán del sector norte entre 7 y 12 km/h, cambiando hacia el este por la tarde y noche con velocidades de 13 a 22 km/h.
La recomendación general para toda la semana es organizar actividades al aire libre con precaución, mantenerse hidratado y limitar la exposición directa al sol, especialmente en las horas de mayor radiación.
