La OMS confirmó que el Covid-19 no se transmite por alimentos

Pero, Van Kerhoven decidió aclarar igualmente que desde la OMS explicaron las normas sanitarias que deben cumplir los trabajadores del sector de alimentación para evitar cualquier posibilidad de contagio. “Sabemos que puede quedar en la superficie durante un tiempo y hemos dado indicaciones a través de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para que los trabajadores del sector alimentario se encuentren en seguridad en su entorno de trabajo”, afirmó Van Kerkhove.

El anuncio de las autoridades chinas se había realizado tras encontrar rastros del Covid-19 durante un control rutinario de alimentos exportados. Según explicaron, se trataba de alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil y en envoltorios de gambas importadas desde Ecuador.

Por su parte, el director de situaciones de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan, aseguró que no se debe tener miedo a la hora de alimentarse de contraer Covid-19. "Nuestra alimentación respecto al covid es segura", defendió Ryan, que también recordó que "no hay ninguna prueba de que los alimentos o las cadenas alimentarias participen en la transmisión del virus". "No se deben exagerar este tipo de informaciones", aseguró Ryan, que luego añadió: "La gente ya tiene suficiente miedo de la pandemia".