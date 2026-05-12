Según la OMS no hay señales de que el brote de hantavirus se extienda tras el episodio del crucero MV Hondius + Seguir en









No obstante, el director de la entidad señaló que la vigilancia epidemiológica sigue activa. Tras completar el traslado de las personas a bordo, enfatizó la importancia de que cada gobierno mantenga los protocolos de seguridad sugeridos internacionalmente.

El director de la OMS descartó este martes que el virus se esté expandiendo a mayor escala, señalando que no existen pruebas de una amenaza epidemiológica de grandes proporciones.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó este martes que el brote detectado de hantavirus en el crucero MV Hondius sea el inicio de una propagación mayor, pero advirtió que el largo periodo de incubación del virus Andes podría revelar más infectados en las próximas semanas. Ghebreyesus enfatizó que el trabajo de contención no terminó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Por el momento, no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote más amplio, pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas", le expresó a los periodistas el director de la entidad, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid.

crucero mv hondius Las declaraciones de Ghebreyesus fueron apenas 24 horas después de finalizar el operativo en Tenerife para el retorno de los más de 120 viajeros y empleados de diversas nacionalidades que iban a bordo del Hondius.

Qué dijo el director de la OMS tras los operativos de seguridad en el crucero MV Hondius Las declaraciones de Ghebreyesus tuvieron lugar en el palacio de la Moncloa, apenas 24 horas después de finalizar el operativo en Tenerife para el retorno de los más de 120 viajeros y empleados de diversas nacionalidades que iban a bordo del Hondius. Mientras el buque navega hacia su base en los Países Bajos, el líder de la organización recordó que, "en cuanto a los protocolos de seguridad" ante esta patología sin vacuna, "por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan"; pero estos tienen "soberanía" y "no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos", admitió.

De este modo, Ghebreyesus quiso enviar un mensaje de tranquilidad al afirmar que "el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial", a la vez que garantizó que el organismo aborda "la situación muy en serio".

Sobre el despliegue en Canarias, señaló: "Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas". Detalló que, según el protocolo, "la recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo hasta el 21 de junio". En sintonía, Pedro Sánchez celebró la eficacia del operativo llevado a cabo en Tenerife.

Temas Hantavirus

OMS

crucero