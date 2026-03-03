Impactante derrumbe en Sarandí: un auto quedó aplastado tras el colapso del techo de una vivienda + Seguir en









El hecho ocurrió de madrugada en una zona residencial de Avellaneda. No hubo heridos, pero el vehículo quedó totalmente aplastado.

El techo colapsó durante la madrugada y aplastó por completo el vehículo estacionado en la entrada de la vivienda. Diario Popular

El techo de una vivienda se desplomó durante la madrugada en Sarandí y aplastó por completo un auto estacionado en la entrada del inmueble. El derrumbe ocurrió en una zona residencial del partido de Avellaneda y, pese a la violencia del colapso, no se registraron heridos.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Villegas y General Molina, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Vecinos de la cuadra relataron que un estruendo rompió el silencio de la noche y generó alarma inmediata. Algunos compararon el ruido con el de una explosión. Al salir a la calle, se encontraron con una nube de polvo cubría el frente de la propiedad y gran parte de la estructura superior de la casa se había convertido en escombros.

derrumbe sarandi Bomberos y efectivos policiales trabajaron en el lugar para descartar personas atrapadas bajo los escombros. TN Debajo de las vigas, ladrillos y restos de mampostería quedó atrapado un auto que estaba estacionado en la entrada. El peso de la losa y del techo hundió completamente la carrocería, dejando el vehículo prácticamente irreconocible y con destrucción total. Las imágenes del lugar muestran el nivel del daño y la magnitud del derrumbe.

Minutos después del colapso arribaron al lugar los Bomberos Voluntarios de la zona junto con efectivos policiales. Los equipos de emergencia inspeccionaron el área para descartar la presencia de personas atrapadas bajo los escombros. Afortunadamente, confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos, ya que al momento del derrumbe no había personas circulando por el sector afectado.

El perímetro fue cercado de manera preventiva para evitar el tránsito de peatones y vehículos, mientras personal de Defensa Civil comenzó a evaluar el estado general de la estructura.

Hipótesis sobre las causas Aunque el informe técnico oficial aún no fue difundido, las primeras evaluaciones apuntan a un posible deterioro estructural de la vivienda. No se descarta que la falta de mantenimiento, sumada a factores climáticos recientes, haya debilitado los apoyos de la losa hasta provocar su colapso. Especialistas en infraestructura del municipio de Avellaneda continuarán trabajando durante la jornada para determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos o derrumbes en las casas linderas, una preocupación que se instaló entre los vecinos tras el impactante episodio.

