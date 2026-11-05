Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo llegan y cómo estará el tiempo para la visita del papa León XIV

El viernes habrá precipitaciones y tormentas hacia la tarde y la noche, con ráfagas de hasta 50 km/h. El sábado bajará la temperatura y el domingo volverá el sol.

Vuelven las lluvias: el viernes habrá precipitaciones y tormentas con ráfagas de hasta 50 km/h en el AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes 6 de noviembre una nueva jornada de inestabilidad , con lluvias durante la tarde y tormentas hacia la noche. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la temperatura máxima llegará a los 25 grados , mientras que la mínima será de 15 grados, en un día que comenzará con cielo nublado y terminará con un cambio en las condiciones meteorológicas.

Durante la madrugada y la mañana , el cielo permanecerá nublado y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán de 16 y 21 grados, respectivamente, con vientos de entre 7 y 12 km/h durante las primeras horas y de entre 13 y 22 km/h hacia la mañana. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse a partir de la segunda mitad de la jornada.

La tarde del viernes tendrá lluvias con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40% , mientras que durante la noche se esperan tormentas , con chances de entre 40% y 70%.** Además, el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la noche y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

El sábado 7 llegará con un marcado descenso de la temperatura y mejores condiciones meteorológicas progresivamente. La máxima será de 18 grados y la mínima de 12. Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la mañana estará parcialmente nublado. Desde la tarde las condiciones mejorarán, con cielo algo nublado y despejado hacia la noche, sin precipitaciones previstas.

La llegada de León XIV a Buenos Aires, prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, coincidirá con una jornada que comenzará con temperaturas bajas, pero mejorará con el correr de las horas.

Durante la mañana se espera una mínima de 6 °C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en distintos puntos del Gran Buenos Aires los registros podrían ser todavía menores. Sin embargo, hacia el mediodía el cielo comenzará a despejarse y la temperatura máxima se ubicará entre los 21 °C y los 23 °C.

De esta manera, el arribo del Pontífice y sus primeras actividades en Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad tendrán condiciones meteorológicas agradables. Para quienes se acerquen a recibirlo, será conveniente llevar un abrigo liviano, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia el atardecer.

Las condiciones climáticas serán favorables para las actividades del papa León XIV en Buenos Aires. Vatican Media

Para el lunes 9, cuando León XIV visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a las 9.15, y celebre una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo, será importante seguir las actualizaciones del pronóstico para conocer las condiciones previstas durante la jornada.

El martes 10, cuando el Papa viaje a Córdoba por la mañana y regrese a Buenos Aires por la tarde, también habrá que seguir de cerca la evolución meteorológica. En la Ciudad está prevista una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el Monumento a los Españoles.

Clima en Córdoba

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará desde Buenos Aires a Córdoba, donde tiene previsto arribar a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las actividades centrales de su visita.

Para esa jornada se espera una temperatura máxima cercana a los 27 °C, por lo que el ambiente será más cálido que en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué temperatura se espera para el miércoles 11 en Luján

La última jornada de la visita papal será el miércoles 11 de noviembre y tendrá como escenario principal a Luján, en la provincia de Buenos Aires.

León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal a las 8 y, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para esa ciudad se anticipa una máxima de alrededor de 23 °C, con condiciones agradables para las actividades previstas.