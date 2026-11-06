Pampita acampará para ver al papa León XIV y habló de los rumores de crisis con Martín Pepa + Agregar ámbito en









La modelo Carolina Pampita Ardohain reveló que acampará más de 12 horas junto a sus amigas para conseguir un buen lugar en la misa del papa León XIV.

@pampitaoficial

Mientras enfrenta rumores de crisis en su pareja, la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain anticipó que participará activamente de la visita del papa León XIV a la Argentina, acampando durante más de 12 horas para asegurar su lugar en la misa que se celebrará el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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La modelo, devota de la fe católica y con experiencia en este tipo de peregrinaciones, reveló que ya tiene todo organizado, incluyendo la bolsa de dormir que suele usar su familia. Solo expresó su preocupación por la logística de los baños, dado que se espera una convocatoria multitudinaria durante el paso del sumo pontífice por suelo porteño.

Pampita asistirá con dos amigas, también devotas, y anticipó la energía especial que se vivirá al rezar junto a millones de personas. “Que Dios nos acompañe”, sentenció, mientras confirmaba que llevarán sándwiches para la espera y que ya lavó su bolsa de dormir.

La llegada de León XIV genera gran expectativa La ceremonia religiosa, programada para el lunes 9 de noviembre a las 11:30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, ha sido declarada feriado nacional. El predio del Monumento de los Españoles, con una extensión de más de dos kilómetros, permitirá el acceso al público a partir de la medianoche, más de 11 horas antes del inicio.

En otro orden de asuntos, Pampita Ardohain también abordó los rumores sobre su relación con Martín Pepa, y las versiones que la tildan de novia “tóxica”. La modelo manifestó su molestia ante las especulaciones y defendió la privacidad de las parejas.

Primera salida pública de Pampita tras conocerse la separación de Martín Pepa. pic.twitter.com/96uvRxKQMj — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 6, 2026 “Nadie puede opinar de afuera porque nadie conoce lo que pasa en una pareja. Cualquiera que opine algo no tiene conocimiento, no sabe”, afirmó ante las cámaras de LAM, dejando claro que no está dispuesta a dar explicaciones sobre su vida íntima y que prefiere mantener esa puerta cerrada. Entre campañas y demás trabajos, Pampita tuvo tiempo también para visitar La Bombonera y ver el triunfo de Boca ante River en el Superclásico del pasado domingo. View this post on Instagram