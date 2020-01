En medio de puja de fondos con Nación, Larreta posterga licitación de la línea F

Sin embargo, a última hora se decidió, sorpresivamente, postergar para el 17 de marzo el llamado. Esto se produce luego de que se conocieran los planes de Nación de reducirle a la Ciudad de Buenos Aires un punto de los fondos que se coparticipan de manera automática a las provincias y eso equivale el 7,5% del Presupuesto de la Ciudad, es decir 36.000 millones de pesos menos.

El último llamado se había realizado hace apenas un mes, pero ante la falta de oferentes se decidió postergarlo para mediados de enero. Sin embargo desde SBASE habían intuido que “podría haber cambios de último momento” ya que se trata de un proceso “sumamente importante con un proyecto de avanzada que requiere la participación de consultoras con ingeniería de avanzada”.

Decisión

“Esta decisión de llamar a licitar los estudios previos para la construcción es vital porque muestra la decisión del Gobierno de llevar a cabo una nueva línea de subte que competirá con cualquiera de las existentes en el mundo, con tecnología de avanzada”, había sostenido el vocero de SBASE antes de la nueva postergación.

Según indicó una fuente de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, la futura línea que prevén comenzará en Barracas hasta Constitución. Luego continuaría por la avenida Juan de Garay hasta su intersección con la calle Solís y allí hará una curva hasta alinearse con la avenida Entre Ríos. La línea F, que será identificada con color naranja, continuaría por Callao hasta la calle Pacheco de Melo y, en ese punto, se direccionará hacia avenida Las Heras hasta Plaza Italia y luego bajo Santa Fe hasta Puente Pacífico, en el centro de transbordo de Palermo.

La misma, que según explicaron desde SBASE, todavía no tiene fecha de inicio ya que aún no hay financiación para su desarrollo, contará con 13 estaciones en un trazo total de 12 kilómetros. Las paradas serán California, Suárez, Constitución (combinación con la línea C), Entre Ríos (combinación con la línea E), Independencia, Congreso (combinación con la línea A), Corrientes (combinación con la línea B), Córdoba (combinación con la línea E), Las Heras (combinación con la línea H), Hospital Rivadavia, Salguero, Plaza Italia y Palermo (ambas con combinación con la línea D).

En un inicio el plan del Gobierno era inaugurar la línea de subte en 2027, pero lo cierto es que aún no se puede estimar su fecha aunque aclararon que la obra demandará una década para su construcción y prevén un gasto total de 2.000 millones de dólares, que deberían ser financiados por organismos internacionales de crédito.

La licitación de la futura línea se da en medio de la polémica definición del ganador de la licitación del subte. El pasado 23 de diciembre se abrieron los sobres presentado por los consorcios que buscan quedarse con la operación y mantenimiento de las líneas del subte porteño, sin embargo la definición no se conocerá hasta la próxima semana. “Hasta el 22 de enero hay tiempo para que las empresas presenten observaciones, por lo que hasta esa fecha no habrá novedades”, explicaron desde el Gobierno de la Ciudad