Lula da Silva se mostró con una remera de Malvinas a días de las elecciones en Brasil

El mandatario participó de una actividad proselitista en Río de Janeiro. La imagen se conoció en un contexto de histórico respaldo brasileño al reclamo argentino de soberanía.

Lula participó de una actividad de campaña en Río de Janeiro con una remera alusiva a las Islas Malvinas.

El mandatario, que busca la reelección, encabezó una caminata por las calles de la ciudad acompañado por dirigentes y candidatos de su espacio.

La referencia a Malvinas se inscribe en una posición sostenida por la diplomacia brasileña. Brasil respalda los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido , un apoyo que quedó ratificado en acuerdos y declaraciones bilaterales.

Entre esos antecedentes se encuentra el Plan de Acción para el relanzamiento de la Alianza Estratégica Brasil-Argentina , que contempla dar continuidad al respaldo brasileño al reclamo sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La actividad en Río forma parte del tramo final de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Su agenda también incluye una visita a Belo Horizonte y un acto en San Pablo el sábado , donde está previsto el cierre formal antes de la votación.

Brasil vota este domingo y Lula busca la reelección

Los brasileños acudirán a las urnas este domingo 4 de octubre para participar de la primera vuelta de las elecciones generales. Además de presidente y vicepresidente, elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y del Distrito Federal.

Lula competirá por un nuevo mandato por el PT, mientras que entre los candidatos opositores se encuentran Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), Romeu Zema, de Novo, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD).

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, una candidatura debe obtener más de la mitad de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco y nulos. Si ninguna alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados disputarán un balotaje el domingo 25 de octubre.