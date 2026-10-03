PAMI: cómo solicitar prótesis dentales durante octubre

Los afiliados pueden acceder a prótesis dentales, implantes y pernos a través del Plan Sonrisa Mayor. Cómo iniciar el trámite.

Los afiliados de PAMI pueden acceder a prótesis dentales y otros tratamientos odontológicos mediante el Plan Sonrisa Mayor.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder durante octubre a distintas prestaciones de atención odontológica, entre ellas la confección de prótesis dentales parciales y totales , implantes para personas desdentadas y colocación de pernos. El beneficio forma parte del Plan Sonrisa Mayor.

Para acceder a una prótesis no es necesario realizar un trámite administrativo previo en una agencia de PAMI, ni iniciar la gestión por Internet. El procedimiento comienza con la solicitud de un turno con prestador odontológico , donde se realizará la evaluación correspondiente.

El Plan Sonrisa Mayor es el programa de atención odontológica integral de PAMI y contempla prestaciones que van desde consultas y controles hasta tratamientos de mayor complejidad. Dentro de la cobertura se encuentran las prótesis odontológicas, los implantes para personas desdentadas y la colocación de pernos.

El sistema permite que la persona afiliada pueda elegir libremente al prestador dentro de la red disponible para solicitar la atención. De esta manera, no es necesario realizar previamente una gestión administrativa para acceder a la prestación odontológica.

La evaluación inicial queda a cargo del odontólogo, quien determinará el tratamiento que corresponde según el estado de salud bucal. Si el profesional no realiza la práctica requerida, puede emitir una orden de derivación para continuar la atención con otro prestador habilitado.

Cómo solicitar las prótesis dentales en PAMI

Para iniciar el trámite es necesario contar con el DNI y la credencial de afiliación a PAMI. La solicitud del turno puede realizarla directamente la persona afiliada o cualquier otra persona en su nombre.

Una vez realizada la consulta, el odontólogo evalúa la situación y determina si corresponde una prótesis total, parcial, un implante para una persona desdentada o la colocación de un perno. En caso de que el profesional de referencia no realice el tratamiento, se requiere la orden de derivación con el alta básica correspondiente.

PAMI aclara que para acceder a esta prestación no hace falta realizar un trámite previo en una oficina del organismo. El afiliado debe solicitar el turno directamente con el prestador elegido dentro de la red odontológica y presentar la documentación requerida al momento de la atención.

Cómo sacar turno para odontología en PAMI

Para una consulta odontológica, el afiliado puede solicitar el turno con el profesional correspondiente dentro de la red de PAMI. La atención puede ser programada o no programada y, para la consulta general, no se requiere una derivación previa.

El turno también puede ser gestionado por otra persona en nombre del afiliado. Al momento de la atención se debe presentar el DNI y la credencial de PAMI. Para encontrar profesionales y centros disponibles, se puede consultar la cartilla de prestadores del organismo.

Si durante la consulta el odontólogo determina que se necesita una prótesis u otro tratamiento especializado, indicará los pasos para continuar la atención. Cuando corresponda una derivación, deberá presentarse la orden correspondiente para acceder al prestador que realice la práctica.