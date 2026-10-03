Nuevo feriado confirmado a principios de octubre: a quiénes beneficia y cómo funcionará el fin de semana largo + Agregar ámbito en









Un municipio de Buenos Aires tendrá una jornada especial el lunes 5, con cambios en escuelas, oficinas públicas y distintas prestaciones locales.

Morón tendrá una jornada distinta en octubre, con cambios en varias actividades del distrito. Depositphotos

Los vecinos de Morón van a gozar de un feriado exclusivo el próximo lunes 5 de octubre, fecha en la que el distrito conmemora su celebración patronal y su aniversario fundacional. La medida alcanza principalmente al sector público y genera un fin de semana largo para parte de quienes trabajan o estudian en el partido.

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La jornada fue incluida por la Provincia de Buenos Aires dentro del calendario de festividades municipales de este mes. Para la administración pública y el Banco Provincia es un día no laborable, pero para la industria, el comercio y otras actividades privadas tiene carácter optativo.

El lunes 5 se conmemoran la celebración patronal y el aniversario institucional de Morón. Magnific Día de Morón y Decreto 1450/88: por qué se declara feriado el lunes 5 de octubre El Día de Morón reúne dos motivos históricos para el distrito. Por un lado, se celebra la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, patrona local. Por el otro, se recuerda el aniversario institucional del partido, tomando como referencia administrativa el año 1785.

El carácter de la fecha se debe al Decreto 1450/88 y este año va a caer un lunes, así que quienes estén alcanzados por el asueto gozarán de un fin de semana largo. Además, la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense incluyó oficialmente a Morón el 5 de octubre tanto por su celebración patronal como por su aniversario fundacional.

Las escuelas públicas no tendrán clases, pero los colegios privados podrán definir si adhieren. Magnific Clases y escuelas: ¿habrá actividad en colegios públicos y privados? Uno de los principales cambios del lunes se dará en el ámbito educativo. En las escuelas públicas de Morón no habrá clases, ya que el asueto alcanza al personal docente y auxiliar dependiente de la Provincia de Buenos Aires que trabaja dentro del distrito.

En los colegios privados la situación es diferente, ya que cada institución puede decidir si adhiere o no a la jornada. Si bien muchos establecimientos suelen suspender la actividad o trabajar con un esquema reducido, las familias van a tener que consultar directamente con cada escuela para confirmar qué modalidad aplicará. Hospitales, dependencias municipales y otros servicios funcionarán con esquemas especiales durante la jornada. Magnific Cronograma de servicios municipales: hospitales, recolección y trámites La administración local también va a modificar la mayor parte de su actividad durante el lunes. El Palacio Municipal, las dependencias administrativas y las Unidades de Gestión Comunitaria se van a mantener cerradas, así que no habrá atención presencial para hacer trámites. En materia de salud, el Hospital Municipal de Morón y los Centros de Atención Primaria de la Salud mantendrán las guardias destinadas a urgencias, pero no funcionarán los consultorios externos. La recolección de residuos domiciliarios continuará con normalidad y respetará los horarios habituales. También habrá cambios en otras áreas: la sede del Departamento Judicial de Morón permanecerá sin actividad y se suspenderán los plazos procesales

el Cementerio Municipal abrirá de 8 a 16 para visitas

el área administrativa del cementerio permanecerá cerrada