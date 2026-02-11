Cómo pagar las expensas de febrero 2026 con hasta un 20% de descuento + Seguir en









Un reintegro mensual para reducir el costo de los gastos comunes, mediante pagos a través de una billetera virtual.

Un ahorro que incentiva la digitalización de los pagos en gastos mensuales fijos. Pexels

La aplicación Buepp, desarrollada por el Banco Ciudad, habilita la posibilidad de ahorrar en el pago de expensas, uno de los egresos mensuales más relevantes para los hogares. Durante todo febrero esta app permite un esquema de reintegros que reduce el gasto mediante pagos digitales con QR, siempre que el consorcio forme parte del circuito adherido.

El beneficio es un descuento directo con límite mensual, aplicable sin gestiones adicionales y disponible todos los días. La iniciativa apunta a canalizar pagos recurrentes, a través de medios digitales.

Expensas Propiedades Buepp: descuento en el pago de expensas La billetera virtual Buepp contempla un 20% de descuento sobre el monto abonado, con un tope mensual por usuario. El reintegro aplica únicamente en consorcios adheridos y se acredita al utilizar la app como medio de pago.

Las condiciones del beneficio son las siguientes:

20% de descuento

Tope $10.000 mensual.

Exclusivo

Aplicable los días

Válido desde el 01/12/2025 hasta el 31/03/2026 Desde la entidad explican que cada cliente cuenta con un límite mensual definido, lo que transforma al reintegro en una herramienta de ahorro previsible para quienes enfrentan este tipo de pagos de manera regular.

Buepp celular Otros descuentos de la billetera virtual Además del beneficio aplicado a expensas, Buepp sostiene una estrategia basada en reintegros vinculados a consumos frecuentes, como trámites y servicios habilitados dentro de su ecosistema de pagos. El foco se orienta a captar mayor volumen de operaciones y fortalecer la relación cotidiana con los usuarios. Algunos de los descuentos principales: 30% de descuento en Desayunos: con $5000 de tope semanal, los sábados y domingos, de 7 a 12hs.

30% de descuento en Ferias de la ciudad: con $20.000 de tope mensual, los lunes, martes, jueves y sábados.

20% de descuento en Supermercados Coto: con un límite de $25.000 por cliente, los martes.

20% de descuento en Supermercados Dia: $20.000 por cliente, los lunes.

30% de descuento en Comercios Vecinos: con $15.000 de tope final, todos los días.

20 % de descuento en Librerías y Jugueterías: con $15.000 mensual, los viernes.