La aplicación Buepp, desarrollada por el Banco Ciudad, habilita la posibilidad de ahorrar en el pago de expensas, uno de los egresos mensuales más relevantes para los hogares. Durante todo febrero esta app permite un esquema de reintegros que reduce el gasto mediante pagos digitales con QR, siempre que el consorcio forme parte del circuito adherido.
Cómo pagar las expensas de febrero 2026 con hasta un 20% de descuento
Un reintegro mensual para reducir el costo de los gastos comunes, mediante pagos a través de una billetera virtual.
El beneficio es un descuento directo con límite mensual, aplicable sin gestiones adicionales y disponible todos los días. La iniciativa apunta a canalizar pagos recurrentes, a través de medios digitales.
Buepp: descuento en el pago de expensas
La billetera virtual Buepp contempla un 20% de descuento sobre el monto abonado, con un tope mensual por usuario. El reintegro aplica únicamente en consorcios adheridos y se acredita al utilizar la app como medio de pago.
Las condiciones del beneficio son las siguientes:
20% de descuento
Tope $10.000 mensual.
Exclusivo
Aplicable los días
Válido desde el 01/12/2025 hasta el 31/03/2026
Desde la entidad explican que cada cliente cuenta con un límite mensual definido, lo que transforma al reintegro en una herramienta de ahorro previsible para quienes enfrentan este tipo de pagos de manera regular.
Otros descuentos de la billetera virtual
Además del beneficio aplicado a expensas, Buepp sostiene una estrategia basada en reintegros vinculados a consumos frecuentes, como trámites y servicios habilitados dentro de su ecosistema de pagos. El foco se orienta a captar mayor volumen de operaciones y fortalecer la relación cotidiana con los usuarios.
Algunos de los descuentos principales:
30% de descuento en Desayunos: con $5000 de tope semanal, los sábados y domingos, de 7 a 12hs.
30% de descuento en Ferias de la ciudad: con $20.000 de tope mensual, los lunes, martes, jueves y sábados.
20% de descuento en Supermercados Coto: con un límite de $25.000 por cliente, los martes.
20% de descuento en Supermercados Dia: $20.000 por cliente, los lunes.
30% de descuento en Comercios Vecinos: con $15.000 de tope final, todos los días.
20 % de descuento en Librerías y Jugueterías: con $15.000 mensual, los viernes.
