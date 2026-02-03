Actividades para los más grandes: PAMI habilitó la inscripción para sus cursos de verano

El organismo dio a conocer una serie de nuevos talleres, impulsados para que sus beneficiarios mantengan una vida social activa y constante.

Esta iniciativa está estrechamente ligada a las relaciones sociales, el aprendizaje continuo y la motivación cotidiana.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó el inicio de sus nuevos talleres para adultos mayores, que se llevarán a cabo durante el verano 2026.

La iniciativa, de alcance nacional, beneficiará a miles de personas mayores y busca mantener a los afiliados con una vida social activa y permanente.

Todas estas propuestas de talleres están pensadas sin exigir conocimientos previos , lo que permite una inscripción abierta y accesible para todos los afiliados.

Además, las actividades se desarrollan en modalidades virtual, presencial y semipresencial, facilitando la participación desde distintos puntos del país y adaptándose a las necesidades y tiempos de cada persona.

Los cursos de verano de PAMI ofrecerán una amplia variedad de talleres destinados a jubilados y pensionados; entre los que se incluyen idiomas, arte, literatura, fotografía, jardinería, nuevas tecnologías y propuestas vinculadas al bienestar.

Estas capacitaciones forman parte del programa educativo que PAMI desarrolla en conjunto con universidades públicas de todo el país, con el objetivo de fomentar el bienestar integral de los jubilados y pensionados mediante el aprendizaje continuo, la socialización y la participación en actividades grupales.

Cómo inscribirse a los talleres de verano de PAMI

Desde PAMI, subrayan que el bienestar no se limita únicamente a la salud física, sino que también está estrechamente ligado a las relaciones sociales, el aprendizaje continuo y la motivación cotidiana. En ese sentido, los cursos de UPAMI no sólo brindan nuevos conocimientos, sino que también generan espacios para crear vínculos, compartir experiencias y mantener la mente activa.

Los jubilados y pensionados interesados en inscribirse o conocer la oferta completa pueden ingresar al sitio oficial de UPAMI, donde encontrarán el detalle de todas las propuestas disponibles y podrán elegir la que mejor se adapte a sus intereses.