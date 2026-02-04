El peligroso truco con el que están vaciando cuentas usando el nombre de PAMI + Seguir en









Gracias al creciente número de trámites online, las estafas virtuales continuan creciendo, y afectan a una gran mayoría de los beneficiarios del organismo.

El objetivo de estos mensajes es inducir a los afiliados a entregar información sensible, como el número de afiliación, el DNI, claves bancarias o incluso a realizar transferencias de dinero.

PAMI lanzó una advertencia clave para sus afiliados, ante el aumento de estafas virtuales que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El organismo alertó que, con la expansión de los trámites online, también crecieron los perfiles falsos que se hacen pasar por PAMI con el objetivo de obtener datos personales y dinero de manera fraudulenta.

Desde la obra social de jubilados y pensionados remarcaron que nunca solicitan información sensible a través de mensajes privados, ni requieren pagos, claves bancarias o datos personales por fuera de sus canales oficiales de comunicación.

pami.png El detalle que parece real pero delata a los estafadores en segundos Los estafadores suelen crear cuentas falsas en Facebook, Instagram, WhatsApp o X (ex Twitter), que imitan la estética institucional de PAMI.

A través de mensajes directos, ofrecen supuestos bonos extraordinarios, devoluciones de dinero, trámites exprés o alertas por “actualizaciones urgentes” de datos. Sin embargo, es importante recordar el listado de las cuentas oficiales de PAMI, y que el organismo no solicitará dinero o datos personales a través de mensajes privados por redes sociales.

Al entablar una conversación directa, o seguir las indicaciones de estos perfiles falsos, los usuarios ponen en peligro a su información privada, y a la integridad de su economía. Por eso, desde PAMI son contundentes: cualquier contacto de este tipo es fraudulento y debe ser ignorado. La lista definitiva de las únicas cuentas donde tus datos están seguros Para evitar riesgos, PAMI recomienda realizar trámites y consultas exclusivamente a través de sus canales oficiales: el sitio web pami.org.ar

la aplicación móvil Mi PAMI, disponible en tiendas oficiales

las redes sociales verificadas @PAMIAr en X y /PAMI.Ar en Facebook e Instagram Además, ante cualquier duda, las oficinas presenciales de PAMI continúan siendo un espacio seguro para recibir asesoramiento. Si un mensaje o publicación en Internet genera desconfianza, es crucial acercarse personalmente con el DNI puede prevenir estafas y evitar problemas mayores.

Temas PAMI