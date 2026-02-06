SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de febrero 2026 - 21:00

PAMI envió un mensaje urgente para ayudar a sus afiliados a no caer en estafas

Conocé los métodos para reforzar la prevención en el hogar y aprendé a detectar conductas sospechosas

Las cuentas oficiales de PAMI en redes sociales siempre tienen tilde azul y nunca solicitan datos personales ni pagos por mensajes privados.

El PAMI difundió una advertencia dirigida a todos sus afiliados ante el aumento de estafas virtuales vinculadas a trámites y beneficios del organismo. El crecimiento de las gestiones digitales abrió la puerta a maniobras fraudulentas que buscan aprovecharse, en especial, de jubilados y pensionados.

Estas situaciones pueden aparecer ya sea en formato de perfiles falsos o mensajes sospechosos dado que los delincuentes se hacen pasar por cuentas oficiales y prometen bonos extraordinarios, recuperos de dinero o gestiones express. ¿El objetivo?: obtener datos sensibles como el número de afiliación, el DNI o claves bancarias para ganar dinero.

Cómo evitar estafas virtuales

Desde el PAMI difundieron una serie de recomendaciones básicas para reducir el riesgo de caer en engaños online:

  • No hacer clic en enlaces recibidos por mensajes privados o correos electrónicos no solicitados, aun cuando aparenten provenir del organismo.

  • Desestimar comunicaciones que mencionen situaciones cómo: “bono olvidado”, “recuperá dinero” o “actualización obligatoria”.

  • Ingresar de forma manual a la web oficial: www.pami.org.ar

  • Disponer de contraseñas fuertes y distintas para cada servicio

En caso de haber compartido datos por error contactar al banco correspondiente y realizar la denuncia a través del numero 138.

Cuentas oficiales de PAMI

Identificar una cuenta oficial de PAMI en redes sociales es un paso central para evitar estafas. El organismo recordó que todos sus perfiles verificados cuentan con la tilde azul.

  • Las únicas cuentas oficiales son @PAMIAr en X (ex Twitter) y /PAMI.Ar en Facebook e Instagram.

Para mayor seguridad, el PAMI recordó que los trámites pueden realizarse desde la aplicación Mi PAMI, disponible en tiendas oficiales, o de forma presencial en las agencias del organismo. Ante cualquier duda, acercarse a una oficina sigue siendo una opción confiable.

