PAMI se incorpora a la red nacional para el tratamiento del ACV

El Ministerio de Salud firmó un convenio con el PAMI para integrar a la obra social al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular. La medida busca acelerar las derivaciones, mejorar la coordinación entre prestadores y ampliar la cobertura de la red en todo el país.

Autoridades del Ministerio de Salud y del PAMI firmaron el convenio que incorpora a la obra social al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV).

El Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) firmaron un convenio para incorporar a la obra social al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). Con esta incorporación, el Gobierno apunta a fortalecer la red de atención del ACV, reducir los tiempos de respuesta y optimizar la coordinación entre los distintos niveles del sistema sanitario.

El PRONAC-ACV fue diseñado para garantizar el acceso rápido al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes que sufren un accidente cerebrovascular mediante una red nacional de establecimientos articulados. El esquema contempla la acreditación de centros según su nivel de complejidad, la creación de redes regionales de derivación y la implementación del Código ACV Nacional, un sistema que permite activar alertas en tiempo real para agilizar la atención.

Además, el programa incorpora herramientas digitales para registrar y monitorear a los pacientes, protocolos para tratamientos de reperfusión y otras terapias de alta complejidad, así como mecanismos para asegurar la rehabilitación y el seguimiento posterior al episodio agudo.

Con su incorporación al PRONAC-ACV, PAMI recibirá las alertas emitidas por el Código ACV Nacional y deberá coordinar el traslado de los afiliados, definir las derivaciones necesarias y garantizar la continuidad de la atención dentro de la red sanitaria.

La obra social también tendrá la responsabilidad de celebrar acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias provinciales y otros financiadores para facilitar la implementación del programa en cada jurisdicción.

Por su parte, el Ministerio de Salud mantendrá la conducción técnica del sistema. Entre sus funciones estarán la definición de los lineamientos operativos, la evaluación y acreditación de los centros que integren la red y la supervisión del cumplimiento de los estándares establecidos para garantizar una atención oportuna.

La expansión de la red nacional

La incorporación de PAMI forma parte de la estrategia de expansión federal del PRONAC-ACV, que ya comenzó a sumar provincias, municipios y hospitales públicos.

En ese marco, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y el municipio de Tres de Febrero firmaron recientemente un convenio para que el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas funcione como centro receptor de alta complejidad para esa localidad, con el respaldo de su Unidad de ACV y de los servicios de Neurocirugía e Intervencionismo.

Según informó la cartera sanitaria, el objetivo es ampliar progresivamente la red nacional incorporando financiadores y establecimientos de salud para aprovechar la infraestructura existente y consolidar circuitos regionales coordinados. De esa manera, ante una emergencia tiempo-dependiente como un ACV, los distintos efectores podrán coordinar la atención en tiempo real y derivar a cada paciente al centro más adecuado de acuerdo con su complejidad.