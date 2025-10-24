PAMI ofrece un plan odontológico completamente gratuito para cuidar la dentadura de los jubilados







Conocé la prestación de la obra social con la que los adultos mayores tendrán acceso a consultas y prácticas odontológicas.

Los afiliados al PAMI no necesitan realizar ningún trámite para solicitar el plan Sonrisa Mayor.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintas prestaciones para cuidar la salud de los adultos mayores y su bolsillo. Este es el caso del Plan Sonrisa Mayor, un programa en el que se cubren al 100% todos los servicios odontológicos, con el objetivo de prevenir patologías bucodentales frecuentes.

Además de este programa, los afiliados del PAMI también pueden recibir la cobertura completa de distintos medicamentos. Sin embargo, esto solo se aplica en caso de remedios utilizados en tratamientos especiales o si estos están inscriptos en el Subsidio Social, dirigido a jubilados en estado de vulnerabilidad socioeconómica.

sigue-nuestras-recomendaciones-de-higiene-bucal-en-adultos-mayores-dentalalvarez.png Qué es Sonrisa Mayor, el plan para cuidar los dientes de los afiliados Con el programa Sonrisa Mayor, cada afiliado cuenta con un odontólogo de cabecera para realizar consultas orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades orales, como caries o la enfermedad periodontal. Además, es quien realiza las órdenes de derivación para que el jubilado pueda recibir prácticas odontológicas con otros prestadores.

Gracias a esta prestación, los adultos mayores pueden acceder a las siguientes prácticas de manera gratuita:

Endodoncia

Urgencias

Alta Complejidad

Rehabilitación

Diagnóstico por imágenes

Atención odontológica a domicilio (solo en caso de tener dificultades o impedimentos para movilizarse) pami celular.webp PAMI: cómo elegir a los prestadores de este servicio Los afiliados de la obra social tienen la posibilidad de elegir el centro de atención o especialista con el que se quieren atender. Para ello, solo deberán seguir una serie de pasos:

Sacar turno con el odontólogo de cabecera para realizar una consulta. Si se necesita una práctica odontológica que el dentista de cabecera no realiza, solicitar una orden de derivación. Consultar la cartilla médica de PAMI y elegir al prestador de preferencia. Anotar los datos del prestador y comunicarse para pedir un turno. Odontología Otros beneficios odontológicos de PAMI Además del plan Sonrisa Mayor, PAMI ofrece la cobertura completa para la confección de prótesis totales o parciales, implantes para personas desdentadas y colocación de pernos. Para poder recibirlo, se deberá solicitar con el prestador elegido en el plan dental mencionado y se tendrá que presentar el DNI, Credencial PAMI y, en caso de ser necesario, orden de derivación. Además, los adultos mayores pueden realizar consultas ambulatorias espontáneas, sin importar si estaban programadas o no. Para ello, se deberá solicitar la atención directamente al odontólogo asignado y pueden dirigirse allí sin ningún tipo de derivación.

