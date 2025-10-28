Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este martes 28 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.656,81 para la compra y a $1.745,79 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.291,25 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470 .

El dólar blue operó a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta , por lo que no existe brecha con el tipo de cambio oficial.

Valor del MEP hoy, martes 28 de octubre

El dólar MEP opera $1.478,98 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 28 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.496,94 y la brecha con el dólar oficial es del 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.480,68, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.828, según Binance.