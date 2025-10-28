Apple se convierte en la tercera empresa en romper la barrera de los u$s4 billones de valor de mercado







La empresa de la "manzanita" superó la histórica marca establecida, meses atrás, por Nvidia. Así, es la tercera compañía en Wall Street en lograrlo.

Apple marcó un récord de capitalización en Wall Street. Depositphotos

Apple volvió a marcar un nuevo récord este martes al alcanzar fugazmente una capitalización bursátil de u$s4 billones, tras el inicio de la jornada en Wall Street. Con este hito, la compañía fundada por Steve Jobs se convirtió en la tercera firma en la historia en alcanzar ese nivel de valoración, después de los gigantes - también tecnológicos - Nvidia y Microsoft.

Las acciones de Apple registraban una leve suba del 0,39% en los primeros minutos de negociación, con un máximo intradía de u$s269,87. Ese valor fue suficiente para que la tecnológica cruzara temporalmente la barrera simbólica, aunque poco después retrocedió y pasó a terreno negativo.

Apple superó los u$s4 billones de capitalización en la bolsa Pese a ello, las acciones de la manzana acumulan un alza superior al 10% en lo que va del año y cerca de un 8% solo en octubre. Este nuevo incremento estuvo marcado por las sólidas ventas del iPhone 17 tras su lanzamiento en sus mercados principales en Estados Unidos y China.

iphone pro El lanzamiento del iPhone 17 le dio un impulso a las cotizaciones de Apple. La historia de récords de Apple en los mercados no es nueva. Anteriormente, la firma superó los u$s3 billones el 30 de junio de 2023, casi tres años después de haber llegado a los u$s2 billones en agosto de 2020. Su primer gran hito fue en el 2 de agosto de 2018, cuando se transformó en la primera empresa estadounidense en alcanzar el billón de dólares, una década después del debut bursátil de PetroChina, que había logrado esa marca en Shanghái, aunque sin poder sostenerla.

Apple debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980, con un precio inicial de u$s22 por acción, y desde entonces realizó cinco divisiones de acciones (“splits”) que acompañaron su crecimiento hasta transformarla en una de las empresas más valiosas del planeta.

Los antecedentes de Nvidia y Microsoft Antes que Apple, Nvidia había sido la primera en llegar a los u$s4 billones, el 9 de julio, y actualmente supera los u$s4,7 billones, tras una suba de casi 40% en 2025 y de 77% en los últimos seis meses. Poco después, el 31 de julio, Microsoft cruzó el mismo umbral y este martes recuperó ese valor, favorecida por su participación en OpenAI. En tanto, Alphabet, la matriz de Google, alcanzó por primera vez los u$s3 billones en septiembre y ya se aproxima a u$s3,3 billones.