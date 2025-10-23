PAMI: todavía estás a tiempo de acceder a un beneficio especial vacunarte gratuitamente







La Campaña de Vacunación Antigripal todavía se encuentra abierta, pero para poder acceder a ella, podrán elegir entre más de 6.700 farmacias.

La vacuna antigripal de PAMI es completamente gratuita y no es necesario obtener un turno para recibirla.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa con la Campaña de Vacunación Antigripal, a pesar de haber dejado el frío hace poco más de un mes. Con esta iniciativa, los afiliados a la obra social podrán vacunarse contra la gripe de forma gratuita y en cualquier farmacia habilitada por el organismo.

La vacuna antigripal de PAMI es otorgada por más de 6.700 establecimientos en todo el país. Sin embargo, en el caso de los afiliados que vivan en residencias de larga estadía, no deberán concurrir a ellos, sino que las Unidades de Gestión Local (UGL) se trasladarán a estas para vacunar a los residentes.

Campaña de Vacunación Antigripal: quiénes pueden acceder Vacuna PAMI La Campaña de Vacunación Antigripal están abierta para todos los afiliados del PAMI, quienes no deberán pagar un costo adicional para vacunarse. Sin embargo, esta es obligatoria para aquellos que pertenezcan a los siguiente grupos de personas:

Adultos mayores de 65 años

Mujeres embarazadas

Niños de entre 6 y 24 meses

Personas menores de 65 años que presenten factores de riesgo Entre los factores de riesgo, se encuentran enfermedades respiratorias, como el asma, o patologías crónicas, como hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, entre otras. También se considera un factor de riesgo a patologías cardíacas, inmunodeficiencias, tumores y la enfermedad oncohematológica.

Cómo puedo vacunarme contra la gripe gratis con PAMI vacuna antigripal en caba.jpg Para poder vacunarse contra la gripe, en primer lugar, los afiliados deberán acceder al buscador de farmacias de la obra social, en donde podrán divisas todos los establecimientos habilitados por la Red PAMI. Tendrán que introducir la provincia, localidad y código postal de sus residencias para obtener los resultados más cercanos.

También podrán gestionar esto con la Atención Virtual de PAMI, para lo que deberán llamar al 138 y pulsar la opción 0.Una vez elegida la farmacia, deberán dirigirse a ella, sin necesidad de obtener un turno. Por otro lado, deberán presentar sus DNI y la Credencial PAMI, mientras que quienes que tengan factores de riesgo también deberán entregar la documentación médica que lo acredite.

