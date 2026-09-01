PAMI pidió actualizar datos personales: quiénes deben hacerlo y cómo corregir la información + Agregar ámbito en









El organismo solicitó a sus afiliados revisar y corregir sus registros para facilitar trámites, comunicaciones y validaciones digitales.

PAMI recomienda controlar los datos de contacto y domicilio para evitar inconvenientes al realizar gestiones o recibir comunicaciones.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso el foco en la actualización de los datos personales de sus afiliados. La recomendación alcanza más que nada a quienes cambiaron recientemente su número de teléfono, correo electrónico o domicilio y todavía no modificaron esa información en los registros del organismo. La actualización busca facilitar la comunicación entre PAMI y sus afiliados, agilizar gestiones y evitar problemas al momento de acceder a prestaciones o usar los servicios digitales.

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Tener un celular y un correo electrónico vigentes es importante para las validaciones de identidad y para recibir información relacionada con trámites. PAMI también remarcó que nunca solicita por teléfono contraseñas, códigos de validación ni información personal, una advertencia importante frente a los intentos de estafa dirigidos a jubilados y pensionados.

Quiénes deberían actualizar sus datos en PAMI La recomendación alcanza a todos los afiliados, pero hay situaciones en las que resulta especialmente importante revisar la información registrada. Quienes cambiaron de domicilio, tienen un nuevo número de celular o utilizan otra dirección de correo electrónico deberían comprobar que esos datos ya figuren correctamente en el sistema.

El domicilio tiene importancia para distintas prestaciones y gestiones de PAMI. Si la persona se mudó y todavía figura la dirección anterior, puede haber diferencias entre la información declarada y la situación actual del afiliado. PAMI ofrece un trámite sencillo para modificar el domicilio. Puede hacerlo la propia persona afiliada, su apoderado o un familiar. Para iniciar la gestión se solicita el DNI con el domicilio actualizado o, en su defecto, la constancia impresa de inicio del trámite donde figure la nueva dirección.

Cómo revisar la información desde Mi PAMI Una de las principales herramientas para consultar los datos registrados es Mi PAMI, la plataforma digital del organismo. Ahí los afiliados pueden acceder a distintas gestiones y revisar información vinculada con su cobertura y prestaciones. PAMI advierte que, si se hizo un cambio reciente, la modificación puede tardar algunos días en verse reflejada en el sistema. Si después de ese período el dato sigue sin actualizarse, el organismo indica que la persona puede acercarse a su agencia PAMI.

El teléfono y el correo electrónico tienen un papel importante en las herramientas digitales. PAMI implementó mecanismos de validación de identidad que utilizan esos canales para confirmar el acceso y proteger las cuentas de los usuarios. La actualización reduce inconvenientes cuando se necesita recibir un código o una notificación. Si el afiliado no recibe un mensaje de validación, primero debe controlar que el número o el correo ingresado sean correctos. Qué hacer si los datos aparecen incorrectos Si el afiliado detecta que su domicilio, celular u otro dato está desactualizado, puede iniciar el trámite de cambio de datos personales desde Mi PAMI y presentar la documentación correspondiente. Cuando el cambio ya fue realizado pero todavía no aparece en Mi PAMI, el organismo aclara que puede existir un período de demora. Si pasan varios días y la información sigue sin modificarse, la alternativa es ir a una agencia. PAMI recordó que no solicita contraseñas, códigos de validación ni datos personales por teléfono. Si alguien se comunica y pide esa información en nombre del organismo, el pedido debe considerarse sospechoso.