Hoteles alojamiento: el 15% cerró sus puertas definitivamente durante la pandemia

Mientras que algunos rubros optaron por alternativas como el delivery, el take away o la venta online, aquí no hubo posibilidad al respecto. “Nuestra actividad no se puede transformar en otra cosa ni puede tener un canal de venta que no sea el de la presencia directa. Estamos en un ahogo inevitable”, sostuvo el representante de la cámara.

Si bien FADAPH ya presentó su protocolo ante las autoridades competentes, aún no obtuvieron el permiso para la reapertura. “Otras actividades han abierto y todo el resto de la hotelería desde hace 40 días está funcionando. Hay autocines, autoconciertos donde pueden haber seis personas adentro de un vehículo, ¿cómo no van a poder estar dos personas de conocimiento mutuo en treinta metros cuadrados?”, reclamó Capelo.

Los datos de la federación son elocuentes: “En el transcurso de la pandemia cerca del 15% se vio obligado a cerrar las puertas definitivamente. Se están acumulando deudas, la gente no quiere tomar más préstamos porque no sabe cuándo lo va a poder devolver”.

Sexo con protocolo

Desde la Federación Argentina de Alojamientos por Hora explicaron que incluso antes de la pandemia de coronavirus cumplían con normas que permiten el normal funcionamiento de la actividad. “Reunimos todas las características que solicita la fase en la que estamos. Nuestros establecimientos no tienen áreas de uso común, no representan locales que signifiquen reunión social, hay muy bajo flujo de personas, no hay posibilidad de que haya contacto entre los pasajeros, en muchos casos la gente entra directamente con sus vehículos a la puerta de su habitación y las conserjerías están totalmente vidriadas y cerradas”, dijo el titular del organismo, al tiempo que sentenció: “No hay justificativo para que sigamos cerrados”.

Según mencionó, los albergues transitorios están abiertos en San Juan, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Neuquén, La Pampa y algún distrito de Córdoba. Para los de la Ciudad, 120 en total, se presentó el protocolo hace más de dos meses. “No hemos tenido objeciones ni observaciones. Por el momento no obtuvimos la respuesta que esperábamos. Venimos hablando pero no han podido destrabar el tema”, concluyó Capelo.