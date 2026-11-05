Visita del papa León XIV: por el operativo de seguridad en CABA hay 17 escuelas sin clases + Agregar ámbito en









La medida alcanzará a los establecimientos educativos ubicados dentro del perímetro vallado para resguardar a los estudiantes y facilitar la logística.

El perímetro de seguridad busca garantizar el tránsito de las delegaciones oficiales y el resguardo de las comunidades educativas.

Con motivo de la llegada del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño desplegará un amplio operativo de seguridad que afectará la actividad habitual en diversos barrios. Para garantizar el resguardo de alumnos y docentes y prevenir colapsos en la circulación, las autoridades confirmaron la suspensión de las clases presenciales en 17 instituciones educativas durante la jornada de este viernes 6 de noviembre.

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La suspensión abarcará de manera exclusiva a aquellos edificios que quedaron comprendidos dentro del anillo de restricción vehicular y peatonal dispuesto por las fuerzas de seguridad. En cuanto a los colegios ubicados por fuera del vallado de seguridad, las autoridades aclararon que en la actividad escolar se desarrollará con absoluta normalidad.

Vatican News Escuelas sin clase por operativo de seguridad El listado de los 17 establecimientos afectados por el cierre preventivo incluye instituciones públicas y privadas de distintos niveles educativos:

Mi Jardín : Av. Luis María Campos 1314

: Av. Luis María Campos 1314 Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús : Av. Luis María Campos 898

: Av. Luis María Campos 898 Colegio del Arce (Secundaria): Jorge Newbery 1953

(Secundaria): Jorge Newbery 1953 Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina + Jardín de Infantes Nucleado A : Arce 611

: Arce 611 Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano : Tte. Benjamín Matienzo 1880

: Tte. Benjamín Matienzo 1880 Colegio del Arce (Inicial y Primaria): Arce 334

(Inicial y Primaria): Arce 334 Instituto Hogar San Benito : Arce 322

: Arce 322 Colegio Rey Fahd : Cerviño 4851

: Cerviño 4851 CENTES N.º 2 D.E. 9 : Juan Francisco Seguí 3755

: Juan Francisco Seguí 3755 Cursos Especiales (sede Lafinur) : Lafinur 3331

: Lafinur 3331 Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina : Juan María Gutiérrez 3972

: Juan María Gutiérrez 3972 Instituto Ambrosio Tognoni + Escuela San Andrés : Av. Santa Fe 4320

: Av. Santa Fe 4320 Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín : Av. del Libertador 4903

: Av. del Libertador 4903 Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín : Av. del Libertador 4953

: Av. del Libertador 4953 Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación : Av. del Libertador 4777

: Av. del Libertador 4777 Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9 : Av. del Libertador 4777

: Av. del Libertador 4777 Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078 Cabe resaltar que la Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9, la Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 y la Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 serán destinados como centros logísticos de apoyo. Allí, el personal de apoyo y los voluntarios acreditados podrán guardar pertenencias y descansar de forma temporal. Sin embargo, no alojarán infraestructura pesada ni baños químicos, contarán con guardia permanente de 24 horas y no se utilizarán para que los colaboradores pernocten.

Magnific Qué días no hay clases en ningún colegio Más allá de la medida puntual decretada para las 17 escuelas afectadas en la Ciudad de Buenos Aires este viernes 6 de noviembre, el calendario oficial contempla varias jornadas sin actividad escolar generalizada en los días siguientes según la jurisdicción.

El lunes 9 de noviembre las aulas permanecerán cerradas en todo el país por tratarse de un feriado nacional. En tanto, las suspensiones locales continuarán el martes 10 de noviembre con jornada libre para las escuelas de CABA y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre la interrupción de las clases alcanzará de forma exclusiva a los establecimientos de la provincia de Buenos Aires.