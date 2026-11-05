Habrá 24.000 tarjetas SUBE gratis durante la visita del papa León XIV

El Gobierno anunció un operativo especial para facilitar los traslados durante las jornadas de actividades del Sumo Pontífice.

El operativo por la visita de León XIV incluye 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para voluntarios y servicios especiales de colectivos y trenes.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un operativo especial de transporte público para facilitar la movilidad de los miles de fieles que participarán de las actividades previstas e ntre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre . Entre las medidas anunciadas, el Gobierno entregó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios que colaborarán con la organización de los encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El beneficio estará vigente durante ocho días y alcanzará a los servicios de colectivos, trenes y subtes . Además, se dispuso un esquema de circulación con frecuencias de día hábil y refuerzos ferroviarios nocturnos para ampliar las alternativas de traslado durante las jornadas de mayor convocatoria.

Las 24.000 tarjetas SUBE fueron entregadas a la Conferencia Episcopal Argentina para su distribución entre los voluntarios que ya fueron designados para colaborar con las actividades de la visita papal. Las credenciales estarán identificadas con la leyenda “Voluntario – Visita Papa León XIV” .

El pase permitirá utilizar gratuitamente colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive . De esta manera, cubrirá tanto los días previos como las jornadas de las celebraciones y las tareas posteriores de organización.

El operativo también contempla un traslado especial para alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján . Los viajes en colectivo están previstos para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, como parte de la logística vinculada con las actividades en la localidad bonaerense.

El cronograma especial de Trenes Argentinos para la llegada del Papa León XIV al país.

Cómo funcionará el transporte público en el AMBA

Para ampliar la disponibilidad de unidades y facilitar los desplazamientos, los servicios de transporte público tendrán frecuencias de día hábil durante las jornadas declaradas feriado por la visita del Papa. El esquema alcanzará a colectivos y trenes, con horarios especiales y refuerzos para acompañar la llegada y la desconcentración de los asistentes.

Colectivos, con frecuencia normal

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. La medida busca garantizar una mayor cantidad de unidades en circulación durante las actividades multitudinarias.

De esta manera, los pasajeros contarán con una oferta de transporte más amplia durante los días de la visita, incluso en las jornadas en las que rija el feriado. El operativo apunta a facilitar los viajes hacia los puntos de encuentro y las zonas donde se realizarán las celebraciones.

Trenes con servicio especial

Los trenes funcionarán con cronograma de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Además, se incorporarán servicios nocturnos, adicionales y extensiones horarias en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Habrá servicios especiales desde las 00 del lunes 9 durante la madrugada, además de refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. El objetivo es ampliar las posibilidades de traslado para quienes participen de las actividades en Palermo y Luján.

Sin embargo, también habrá restricciones por razones de seguridad: las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas, sin ascenso ni descenso de pasajeros, desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. Además, durante determinadas franjas del lunes y martes, los trenes de las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos. Por eso, se recomienda consultar los cronogramas oficiales antes de viajar.