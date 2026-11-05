La ruta del papamóvil en la Argentina: así serán los trayectos de León XIV por Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita de cuatro días del Sumo Pontífice fue organizada detalle a detalle. En cada actividad multitudinaria que se lleve a cabo, está prevista una recorrida para acerarse a las personas.

La visita de León XIV a la Argentina tendrá al papamóvil como protagonista de sus principales encuentros con los fieles . Entre misas, celebraciones y actividades multitudinarias, el Pontífice recorrerá distintos tramos de calles y avenidas especialmente preparados para acompañar cada jornada de su agenda en el país.

La primera jornada de actividades comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el Pontífice llegue al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30. Después de la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia , en Plaza San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá una reunión con el presidente Javier Milei , y finalizará el día con un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Durante el lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, y luego encabezará una misa frente al Monumento a los Españoles , en Palermo. La visita a la institución bonaerense está prevista para las 9:15, mientras que la celebración religiosa comenzará a las 11:30.

Para el recorrido porteño, el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, confirmó que el papamóvil circulará durante aproximadamente 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador. El trayecto comenzará en la zona del viaducto y tendrá un sendero especialmente acondicionado de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad.

El vehículo avanzará a una velocidad estimada de cinco kilómetros por hora. De esta manera, los asistentes tendrán tiempo para observar al Pontífice durante su paso. Además, no se descarta que pueda detenerse en algunos sectores para bendecir a las personas que se acerquen.

Lunes 9 de noviembre:

Pequeño Cottolengo Don Orione (Claypole): siete cuadras.

Monumento a los Españoles (Palermo): recorrido de aproximadamente 2,3 kilómetros por avenida del Libertador, antes de la misa de las 11:30.

Después de la celebración, el Papa continuará con otras actividades en la Ciudad de Buenos Aires. A las 16:10 tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Más tarde, a las 17:30, se reunirá con líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín. La jornada seguirá con una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV viajará a la provincia para celebrar una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Una vez finalizadas las actividades, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes provenientes de distintas provincias argentinas.

Martes 10 de noviembre:

Predio de la Escuela de Aviación Militar (Córdoba): recorrido en papamóvil durante la jornada de la misa.

Ciudad de Córdoba: tres kilómetros.

Centro de Córdoba: ocho cuadras.

Monumento a los Españoles (Buenos Aires): dos kilómetros, según el recorrido informado en la conferencia de prensa.

El miércoles 11 será la última jornada de la visita. Antes de trasladarse a Luján, el Pontífice visitará la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Luego llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde encabezará una misa frente a los peregrinos que se acerquen desde distintos puntos del país.

Miércoles 11 de noviembre:

Basílica de Nuestra Señora de Luján: tres kilómetros en papamóvil.

León XIV recorrerá Claypole, Buenos Aires, Córdoba y Luján en el papamóvil, con trayectos definidos para cada jornada de su visita al país. Vatican Media

Cómo será el operativo para recibir al Papa en Buenos Aires

El recorrido por avenida del Libertador contará con un dispositivo especial para ordenar la llegada de los fieles. El ingreso a los sectores habilitados comenzará a la medianoche del lunes 9 y se podrá acceder por calles laterales, entre ellas las avenidas Bullrich y Olleros.

Las autoridades recomendaron evitar la zona comprendida entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz por los problemas de visibilidad que podrían presentarse. También aconsejaron llegar caminando, ya que los micros tendrán restricciones para circular en el tramo comprendido entre Juramento y General Paz.

Además, se instalarán postas médicas a lo largo del recorrido para asistir a quienes concurran a recibir a León XIV.

En el caso de Luján, el operativo contempla cuatro grandes estacionamientos en localidades cercanas para que los visitantes puedan dejar sus vehículos y continuar a pie hasta la Basílica. La intención es evitar la concentración de autos en el centro de la ciudad y facilitar el acceso de los peregrinos.

Cómo será el papamóvil que utilizará León XIV

Para cumplir con los traslados previstos, se prepararon dos vehículos especialmente acondicionados sobre la base de camionetas Toyota Hilux fabricadas en la Argentina. Una de las unidades estará destinada a los recorridos en Buenos Aires y la otra será utilizada en Córdoba.

Las modificaciones responden a las condiciones establecidas por el Vaticano para este tipo de vehículos. Entre los principales requisitos se encuentran garantizar que el Papa pueda ser visto por la multitud, permitirle mantener contacto visual con los asistentes y asegurar la estabilidad durante los desplazamientos a baja velocidad.