Para la psicología, quienes no saludan a los autos que dejan cruzar no lo hacen por mal educados + Agregar ámbito en









Muchos creen que este gesto puede definir si alguien es bien educado. Sin embargo, existen diversas razones por las que una persona se siente limitada al momento de mostrar reciprocidad.

Especialistas indicaron que la gratitud aumenta la disposición a ayudar a otros, incluso si implica un esfuerzo personal.

Es muy común estar caminando en la vía pública y saludar en sentido de agradecimiento cuando, al cruzar la calle, un automovilista se detiene para ceder el paso. Para muchos, no hacerlo puede parecer una falta de educación; sin embargo, desde la psicología advierten este comportamiento puede decir bastante sobre cómo una persona se relaciona con los demás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los especialistas advierten que un gesto tan pequeño como agradecer o no hacerlo forma parte de las conductas de reciprocidad, es decir, aquellas respuestas que fortalecen los vínculos sociales, incluso entre desconocidos. Aunque nadie está obligado a saludar, la ausencia sistemática de ese reconocimiento se asocia con una menor predisposición a registrar y responder a las acciones positivas que realizan otras personas.

Eso no significa que no saludar sea señal de ser egoísta. Al respecto, la psicología recalcó que influyen múltiples causas como la distracción, estrés, ansiedad, diferencias culturales o sólo el hábito. Sin embargo, si este comportamiento se repite, puede reflejar una forma de interactuar menos orientada a la cooperación social.

No saludar a los autos no es mala educación: qué significa para la convivencia social La psicóloga social Sara Algoe, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, sostiene que las expresiones de agradecimiento cumplen una función fundamental: fortalecer los vínculos y aumentar las probabilidades de futuras conductas cooperativas, incluso en el caso de los pequeños gestos cotidianos.

La psicóloga social Sara Algoe sostiene que las expresiones de agradecimiento fortalecen los vínculos y aumentar las probabilidades de futuras conductas cooperativas. En la misma línea, los psicólogos Monica Bartlett y David DeSteno demostraron que la gratitud aumenta la disposición a ayudar a otros, incluso si implica un esfuerzo personal. Es decir, expresar agradecimiento favorece una cadena de comportamientos prosociales.

Si bien no es posible definir la personalidad de alguien por un único comportamiento, la falta de agradecimiento reiterada puede relacionarse con estas características: Menor tendencia a la reciprocidad social . Les cuesta responder con pequeños gestos cuando reciben una acción amable;

. Les cuesta responder con pequeños gestos cuando reciben una acción amable; Desconexión del entorno. Suelen prestar menos atención a las interacciones cotidianas y pasan por alto comportamientos positivos de otras personas;

Suelen prestar menos atención a las interacciones cotidianas y pasan por alto comportamientos positivos de otras personas; Funcionamiento en “piloto automático” . El estrés, las preocupaciones o la prisa pueden hacer que no registren esos momentos de intercambio social;

. El estrés, las preocupaciones o la prisa pueden hacer que no registren esos momentos de intercambio social; Hábitos de cortesía menos desarrollados. En algunos casos, simplemente crecieron en contextos donde estos gestos no eran habituales ni se reforzaban socialmente; Qué significa siempre vestir de negro, según la psicología La ropa comunica incluso antes de que una persona diga una palabra. Colores, cortes y estilos forman parte de la imagen que cada uno proyecta. Entre todas las opciones posibles, el negro ocupa un lugar especial y, desde hace años, despierta el interés de la psicología. Los psicólogos remarcan que el significado del color depende del contexto, la personalidad y las experiencias individuales. Uno de los motivos más habituales es la asociación cultural entre el negro y la sofisticación. Es un color presente en eventos formales, reuniones de trabajo y celebraciones importantes porque transmite una imagen de seriedad, equilibrio y discreción. La psicología también sostiene que la ropa puede convertirse en una extensión de la identidad. Por último, también se cree que el negro puede generar una sensación subjetiva de protección o resguardo.

Temas Psicología