TSMC llega a nuevo récord de ganancias gracias al boom de los chips de IA + Agregar ámbito en









La empresa informó un beneficio de u$s4,31 por acción en el segundo trimestre del año, y elevó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 a más del 40% interanual. Los detalles, en la nota.

TSMC bate récord: La compañía registró un beneficio trimestral récord impulsado por la demanda de chips de IA.

TSMC registró el jueves un beneficio trimestral récord y mejoró sus previsiones de ingresos, impulsada por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial que sigue alimentando el crecimiento del mayor fabricante de semiconductores por encargo del mundo.

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De esta manera, la compañía taiwanesa informó un beneficio de u$s4,31 por acción en el segundo trimestre. Así, los ingresos alcanzaron u$s40.200 millones, por encima de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a u$s39.630 millones.

En moneda local, el beneficio neto alcanzó un máximo histórico de 706.600 millones de dólares taiwaneses (u$s21.990 millones), un aumento del 77% respecto al año anterior, mientras que los ingresos subieron un 36% hasta 1,27 billones de dólares taiwaneses, ya que la demanda por los chips avanzados que TSMC fabrica para clientes como Nvidia y Apple no mostró signos de agotarse.

Los resultados de la compañía con sede en Hsinchu son seguidos de cerca como termómetro del sector y de la propia demanda de IA. Dado que fabrica semiconductores para casi todos los grandes diseñadores de chips del mundo, los resultados de la compañía con sede en Hsinchu son seguidos de cerca como termómetro del sector y de la propia demanda de IA, en un momento en que los inversores se preguntan si se está formando una burbuja con la inteligencia artificial

El consejero delegado Che Chia Wei describió la demanda global vinculada a la IA como "extremadamente sólida" y anticipó que se mantendrá muy fuerte hasta aproximadamente 2029 o 2030. Sobre esa base, TSMC elevó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 a algo por encima del 40% interanual, frente al más del 30% que proyectaba anteriormente.

El detalle Los resultados del jueves confirmaron lo que ya anticipaban los datos mensuales de ventas. Los ingresos de junio se habían disparado un 67,9% interanual, según se informó el lunes, y las ventas del primer semestre crecieron un 35,6% respecto al mismo período de 2025, levemente por encima del consenso de analistas para el trimestre. Las acciones de TSMC subieron cerca de un punto porcentual tras la publicación de los resultados, aunque luego recortaron parte de las ganancias, arrastradas por las ventas de valores vinculados a la IA que presionaron a los índices de referencia en toda Asia durante la jornada del jueves. Esto ha catapultado a nuevos máximos a la compañía más valiosa de Asia, proveedor clave de Nvidia y Apple. Su capitalización bursátil casi duplica ahora la de su competidor surcoreano Samsung Electronics, en torno a u$s1.97 billones