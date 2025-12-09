Paro nacional: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza de ATE + Seguir en









Por el paro de ATE se espera la interrupción de una serie de servicios. Entre ellos, la atención sanitaria, los peajes y el transporte en CABA sufrirán alteraciones.

El paro de ATE para este martes supone la interrupción de algunos servicios.

Luego de comenzado el paro regido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se espera la interrupción de una serie de servicios para este martes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La organización convocó a una jornada de protesta en todo el país y, en la Ciudad de Buenos Aires, marchará hacia el Congreso para exigir la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y rechazar el intento oficial de recortar un 10% la planta de trabajadores estatales. La medida coincide con el envío del proyecto de reforma laboral al Parlamento.

Qué servicios no funciona por el paro Los choferes de la empresa de transporte MOQSA continuaban este martes con la retención de tareas, según conoció NA. La medida afecta a miles de usuarios que viajan en líneas de colectivos que conectan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Así, las líneas afectadas son 159, 219, 300, 372, 619, 584, 603 y los trabajadores advirtieron que no retomarán el servicio hasta que se abone la totalidad de los salarios adeudados. Desde el sector gremial informaron que gran parte de los choferes solo cobró una fracción de sus haberes -en algunos casos, hasta señalan menos de la mitad.

Por esa razón y ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, los trabajadores decidieron extender la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

paro colectivos El organigrama de CABA indicó que los medios de transporte público trabajará con frecuencia reducida tal como en los feriados. Por su lado, el organigrama de horarios en CABA indica que la estructura de los medios de transporte público, compuesta por colectivos, trenes y subtes, trabajará con frecuencia reducida tal como en los feriados, indicó Perfil. A su vez, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) realizarán su labor de forma regular, para garantizar la asistencia sanitaria. Por otra parte, los peajes funcionarían con normalidad, pero con horario pico de fin de semana (de 11:00 a 15:00 en sentido a la Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido al Centro). El Gobierno le descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado por la ATE para este martes, una medida de fuerza lanzada en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo. La decisión del Ejecutivo se da a conocer luego de que el gremio confirmara que este martes realizará un paro nacional con movilización al Congreso a las 11 para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió a los gobernadores: “Son cómplices primarios”.