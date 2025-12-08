Reforma laboral: ATE va al paro y apunta contra los gobernadores + Seguir en









El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezará una marcha al Congreso para protestar por la reforma laboral y exigir paritarias. Además, cargó contra los gobernadores y advirtió que podrían haber protestas en sus provincias.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes un paro nacional con movilización al Congreso a las 11 para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió a los gobernadores: “Son cómplices primarios”.

“Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La organización convocó a una jornada de protesta en todo el país y, en la Ciudad de Buenos Aires, marchará hacia el Congreso para exigir la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y rechazar el intento oficial de recortar un 10% la planta de trabajadores estatales. La medida coincide con el envío del proyecto de reforma laboral al Parlamento.

ATE - Roberto Aguiar Roberto Aguiar apuntó contra los gobernadores por la reforma laboral. Aguiar insistió en que los mandatarios provinciales también serán responsables si acompañan el proyecto oficial. “Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos hablando contra el ajuste y ahora son funcionales a esas políticas”, sostuvo.

En la Ciudad habrá retiros de los lugares de trabajo desde las 10.30 para facilitar la participación en la protesta. El dirigente remarcó que el sector público atraviesa “una emergencia salarial”, con una pérdida de más del 33% del poder adquisitivo en los últimos 23 meses, y pidió la inmediata convocatoria a paritarias.

Otro eje central del reclamo es el anunciado recorte del 10% del Estado. Según Aguiar, la medida “es ilegal” luego de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los organismos descentralizados serían los principales afectados, entre ellos la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.