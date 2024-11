Pensiones de ANSES: el Gobierno de Milei dejará de pagar en diciembre 2024 a quienes no cumplan estos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finalizó con el calendario de pagos de noviembre. La entidad continúa entregando las Pensiones No Contributivas (PNC), que son distintas prestaciones que otorga el Estado a ciertos grupos que cumplan con los requisitos establecidos: estos fueron actualizados recientemente. En el mes de diciembre los beneficiarios recibirán el bono con el monto actualizado de acuerdo a la inflación, sumado a un bono y el aguinaldo.

Anses-Jubilados-agenda.jpg Asignaciones Familiares de PNC ANSES. econoblog

Quiénes pueden acceder a las pensiones de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son distintas prestaciones que otorga el Estado a aquellas personas que no poseen el trabajo registrado en relación de dependencia por diversas condiciones, razón por la cual no realizaron aportes.