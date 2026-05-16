ANSES continúa la próxima semana con los depósitos de mayo 2026: quiénes cobran

Las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales reciben aumento en mayo. Todo lo que tenes que saber sobre los haberes este mes.

El cronograma oficial ya avanza con distintos grupos de beneficiarios y continuará entre el lunes 18 y el viernes 29 de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continuará durante la próxima semana con el calendario de pagos correspondiente a mayo . Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales seguirán recibiendo sus haberes actualizados, con el incremento aplicado este mes a partir de la fórmula de movilidad vinculada a la inflación.

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Durante mayo, el organismo aplicó una suba del 3,38% . Además se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran haberes mínimos. El cronograma oficial ya avanza con distintos grupos de beneficiarios y continuará entre el lunes 18 y el viernes 29 de mayo según terminación de DNI y tipo de prestación.

Con la actualización aplicada en mayo, la jubilación mínima quedó establecida en $366.481,75. A ese monto se le suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran el haber más bajo. De esa manera, el ingreso total alcanza los $436.481,75.

Quienes perciben haberes superiores al mínimo reciben únicamente el incremento por movilidad, aunque el bono puede aplicarse de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a ubicarse en $314.539,28 y, con el refuerzo extraordinario, el ingreso total llega a $384.539,28. Las Pensiones No Contributivas también recibieron el ajuste mensual correspondiente. Todos los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El aumento de mayo forma parte del nuevo esquema de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Bajo este mecanismo, los haberes previsionales se actualizan todos los meses.

ANSES confirmó además que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar tanto el aumento como el bono extraordinario. Ambos se depositan automáticamente junto con el haber mensual correspondiente.

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Asignaciones de ANSES: montos de mayo

Las asignaciones familiares y sociales también recibieron la actualización del 3,38% durante mayo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó este mes y continúa pagándose según terminación de DNI.

Asignación Universal por Hijo: monto bruto de $141.286 por hijo

ANSES mantiene vigente el pago automático de la Tarjeta Alimentar para titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran Pensiones No Contributivas.

1 hijo: $72.250

$72.250 2 hijos: $113.299

$113.299 3 hijos o más: $149.425

También siguen activos otros programas complementarios como la asignación por Embarazo, asignaciones Pago Único, asignaciones Familiares de PNC, prestación por Desempleo y SUAF. En todos los casos, los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias informadas ante ANSES. El organismo recordó además que las fechas exactas pueden consultarse desde su sitio oficial utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

Durante la próxima semana continuará el calendario para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Las fechas quedaron organizadas de esta manera:

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

La AUH y la Asignación por Embarazo seguirán este esquema:

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

La Prestación por Desempleo comenzará a pagarse desde el 22 de mayo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

ANSES recordó además que las fechas pueden modificarse por feriados nacionales o reorganizaciones administrativas.