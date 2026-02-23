Arranca el juicio contra la consejera escolar por una denuncia falsa de violación en Bahía Blanca + Seguir en









Fiorella Damiani enfrentará un debate de tres audiencias por falso testimonio agravado, tras una denuncia de 2017 que terminó desmentida por videos.

Fiorella Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 en Bahía Blanca.

El juicio oral y público contra Fiorella Damiani, consejera escolar libertaria de Bahía Blanca, acusada de denunciar falsamente a dos hombres por una presunta violación en 2017, comenzará este martes en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca. La imputación es por falso testimonio agravado y prevé penas de uno a diez años de prisión, según el artículo 275 del Código Penal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo a la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el debate se desarrollará en tres audiencias y se prevé que finalice este miércoles 26 de febrero.

La consejera se encuentra imputada por haber incurrido en falso testimonio agravado, una figura que se aplica cuando la declaración se realiza en una causa penal y perjudica a personas inculpadas.

El caso Fiorella Damiani Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025, en un domicilio ubicado en la calle España al 1100 de Bahía Blanca, luego de que la Justicia determinara que la acusación que había presentado años atrás era falsa.

La denuncia original había sido realizada en 2017 contra Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes llegaron a estar detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal y agravado por la participación de dos personas.

Sin embargo, la causa dio un giro cuando se incorporaron registros audiovisuales que demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes, ocurrido durante una fiesta sexual. La presentación de ese material permitió que ambos recuperaran la libertad. Tras obtener la absolución, Álvarez y Pereyra impulsaron acciones en los fueros civil y penal. Con el avance de la investigación, finalmente se concretó la detención de Damiani, quien pertenece al espacio político del presidente Javier Mile