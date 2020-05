Sin casos de Covid-19, Pinamar retoma, de a poco, actividades

La apertura de locales, trajo este fin de semana un flujo mayor de gente pero los recaudos se notaron: tapabocas y la distancia entre las personas dieron el presente.

En tanto, no fueron autorizadas la gastronomía al aire libre, que ilusionaba mucho a los dueños de restaurantes que se encuentran sumamente golpeados por el cierre de los establecimientos, gimnasios, tenis, paddle, ciclismo, running y autocine.

La playa, hoy sólo es lugar para los pescadores, ya que no está permitido ir en formato de ocio como caminar o tomar sol. De todas maneras, Yeza no se imagina en un futuro una playa tomada por blindex, cubículos o cambios de formatos. “Me presentaron planes para hacer algunos cambios para la temporada, pero las playas en Pinamar son muy amplias así que por ahora, no haremos eso. Sí mucha desinfección en las carpas y fomentar la gastronomía al aire libre en los paradores, cuando se autorice”, aseguró Yeza.

Sin ningún caso de coronavirus, en Pinamar ya se ilusionan con retornar a la normalidad en poco tiempo. De todas maneras, siguen impulsando medidas que signifiquen menos circulación de gente. El viernes comienza la prueba piloto del proyecto de “Supermanzanas”, que implica la peatonalización provisoria del centro de Pinamar, cerrando calles de 8 a 15 horas de lunes a viernes para que circulen menos autos.

Por otro lado, el encierro, despertó interés de mucha gente para radicarse allí. Porque no es solo un lugar al que se va de diciembre a marzo. “Durante la cuarentena recibimos muchísimas consultas para venir a vivir a Pinamar, según me dijeron inmobiliarias y colegios privados”, agregó Yeza, por lo cual lanzarán en estos días un sitio con información práctica y esencial con datos del sistema de salud, actividades educativas, recreación, posibilidades laborales, entre otras. Hoy, viven allí unos 45.000 habitantes y la posibilidad de trabajar a distancia, tienta a más de uno.