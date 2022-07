PlayStation lanza un sistema gratuito para canjear recompensas.

PS53.jpg La PlayStation 5, de Sony, tendrá un nuevo control llamado DualSense. PlayStation

Como parte del programa, Sony creara "coleccionables digitales", pero fue rápido en aclarar que no tienen nada que ver con NFTs: "No están relacionados con ningún tipo de tecnología blockchain y definitivamente no con NFTs". Según la compañía, estos coleccionables serán representaciones digitales de figurines y personajes icónicos de distintos juegos de PlayStation.

Este sistema es similar a algo que la competencia ya viene utilizando hace rato: Los jugadores de Xbox son parte de Microsoft Rewards, mientras que los que eligen la Switch pueden ganar Nintendo Gold Points al comprar juegos.