Por el paro, Aerolíneas Argentinas habilitó el cambio de pasajes sin costo

En ese sentido, recomendó a las personas con vuelos en esa franja horaria "modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras" . Y aclararon: "Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original".

Paro 9 de Mayo 2024 Aeroparque Vuelos Mariano Fuchila

Aerolíneas Argentinas habilitó el cambio de tickets sin costo por el paro

Además, informó que en el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, no se aplicarán penalidades sobre esos tickets y se mantendrán abiertos para su cambio.

En cuanto a las medidas de fuerza de los gremios, Aerolíneas Argentinas denunció que "afectarán a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros" y acusó a los gremios APLA y AAA de querer "hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas".

Al mismo tiempo, cuestionaron que, ante todo intento de la empresa de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, "los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas".

La compañía calificó la actitud del gremio como "reprochable" y adelantó que "continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones".

asambleviernes6.pdf El comunicado de Aerolíneas Argentinas por el paro de aeronáuticos.

Pilotos y aeronavegantes anunciaron un paro para este viernes

El anuncio por parte del gremio APLA se realizó a través de la red social X, puntualizando que "ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial".

"Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Son momentos críticos que requieren serenidad, llevar adelante una estrategia basada en la potencia y fortaleza que da la unidad del grupo", agregaron en el comunicado.

Y concluyeron: "Es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado. No caigamos en su juego. Tenemos experiencia en este tipo de conflictos, y unidos lo vamos a transitar una vez más. El paro se realizará el viernes 06 de septiembre, de 5 a 14, en los vuelos saliendo de AEP y EZE".

Por su parte AAA adelantó, por la misma red social, que "ante la falta de un acuerdo salarial justo, la Asociación Argentina de Aeronavegantes anunció paros parciales en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto de Ezeiza para este próximo viernes 6 de septiembre".

"Ante la falta de un acuerdo salarial justo y la negativa de la empresa a ofrecer propuestas serias para enfrentar la drástica pérdida de poder adquisitivo de los tripulantes de cabina, les informamos que el próximo viernes 6 de septiembre realizaremos paros parciales en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto de Ezeiza. Esta medida provocará demoras y cancelaciones de vuelos", dice el comunicado publicado en X.