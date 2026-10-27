Por la Ley 24.241, jubilados de ANSES cobrarán un adicional antes de Navidad: cuándo y cuánto se paga

El cronograma de diciembre prevé depósitos desde el día 9. El monto final dependerá de la actualización de los haberes y de las medidas que se oficialicen.

La liquidación de diciembre contempla distintos conceptos que se acreditarán de acuerdo con las condiciones de cada prestación.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un ingreso adicional antes de las fiestas de fin de año . En diciembre se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, junto con los haberes previsionales del mes.

El calendario oficial de pagos para 2026 ya contempla la liquidación de esa cuota durante diciembre , con fechas escalonadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel del haber mensual.

De acuerdo con la programación aprobada por ANSES, los primeros depósitos comenzarán el 9 de diciembre, aunque el día exacto dependerá de cada grupo de beneficiarios.

La Ley 24.241, que regula el sistema previsional argentino, contempla en su artículo 31 el pago de una prestación anual complementaria en dos cuotas : una en junio y otra en diciembre.

Las fechas de cobro y los importes finales serán claves para que los beneficiarios organicen sus gastos de fin de año.

Cada una equivale al 50% de las prestaciones previsionales comprendidas en la norma. Si el beneficiario cobró durante una parte del semestre, el importe se calcula de manera proporcional al período correspondiente.

Este punto es clave para entender el ingreso adicional de fin de año. No se trata de un bono excepcional ni de una ayuda que dependa de una inscripción: es un componente previsto en la normativa previsional para quienes reúnen las condiciones correspondientes.

En términos prácticos, el medio aguinaldo de diciembre se calcula tomando como referencia el haber mensual que corresponda al beneficiario. Para una persona que cobra la jubilación mínima, el importe será distinto del que perciba alguien con una prestación superior.

Montos confirmados y estimados: cuánto cobrará la jubilación mínima en diciembre

Para calcular cuánto dinero llegará a las cuentas durante diciembre, primero hay que tomar como referencia los importes vigentes y luego considerar la actualización mensual de los haberes. En octubre de 2026, la jubilación mínima quedó fijada en $435.748,51. Ese valor corresponde al haber mensual sin sumar el bono extraordinario.

La movilidad previsional se calcula actualmente a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, publicado por el INDEC, con un desfase de dos meses. El organismo estadístico informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%. Con esos datos, el panorama queda de la siguiente manera:

octubre : la jubilación mínima es de $435.748,51

noviembre : el cálculo con una actualización del 1,9% arroja aproximadamente $444.027,73, antes de cualquier bono

diciembre: el haber definitivo todavía no puede establecerse, porque falta conocer el índice que determinará la movilidad de ese mes

El organismo previsional organiza los depósitos según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de los titulares. Magnific

Qué pasará con el bono extraordinario de ANSES antes de las fiestas

El otro punto que genera expectativa entre los jubilados es la continuidad del bono extraordinario de ANSES. En octubre de 2026, el refuerzo previsional vigente es de $70.000 para los beneficiarios alcanzados por esa medida. Con ese adicional, una persona que percibe la mínima llega a un ingreso mensual de $505.748,51, antes de descuentos.

Sin embargo, ese importe no debe darse por confirmado para diciembre. Al 27 de octubre, la continuidad del refuerzo durante el último mes del año requiere una definición oficial. Que se haya pagado en meses anteriores no significa que automáticamente vaya a mantenerse en las mismas condiciones.

Si el Gobierno confirma su continuidad por $70.000 y el haber mínimo se actualiza según el mecanismo habitual, el ingreso mensual podría componerse de tres elementos: la jubilación actualizada, el medio aguinaldo y el bono. El monto final dependerá tanto de la movilidad de diciembre como de las condiciones que se establezcan para el refuerzo.

En cuanto a las fechas, el calendario anual de ANSES establece que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzarán a pagarse el 9 de diciembre y que el cronograma continuará según la terminación del DNI. Para quienes cobran por encima de la mínima, los pagos están previstos entre el 17 y el 23 de diciembre.