Extra de $93.000 de ANSES para AUH y SUAF: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

Además de las asignaciones habituales, algunas familias pueden recibir una ayuda por única vez para afrontar los gastos de una nueva etapa.

El cobro de estas ayudas depende de la situación de cada familia y de los datos que tenga registrados ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) prevé un pago extra de más de $93.000 para determinadas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las prestaciones del SUAF . El monto corresponde a una ayuda económica que se entrega por única vez.

El organismo prevé actualizar ese importe en noviembre de 2026. Para acceder, las familias deben cumplir determinadas condiciones relacionadas con sus ingresos, su situación laboral y la información personal registrada en el sistema.

El beneficio corresponde a la Asignación por Nacimiento , una prestación destinada a acompañar económicamente a las familias ante la llegada de un hijo. Con el incremento previsto del 1,93% para noviembre, su importe pasaría de $91.273 a $93.035 , aunque el nuevo valor todavía está pendiente de oficialización mediante una resolución de ANSES.

La Asignación por Nacimiento alcanza tanto a trabajadores que cobran por SUAF como a familias que reciben la AUH.

El pago está dirigido a trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares mediante el SUAF. También alcanza a empleados temporarios, titulares de la Prestación por Desempleo, personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

A través del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611, la cobertura se amplió a las familias que reciben la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE). En el caso de los titulares de AUH, deben haber tenido derecho a cobrar esa asignación por el niño durante el mes en que ocurrió el parto.

No es un bono general para todos los beneficiarios de ANSES. El dinero corresponde a un acontecimiento familiar específico y también contempla los nacimientos sin vida ocurridos después de las 26 semanas de gestación, bajo las condiciones establecidas por el organismo.

Requisitos e ingresos máximos para acceder a la Asignación por Nacimiento

Uno de los requisitos principales es realizar la solicitud cuando el bebé tenga al menos dos meses de vida. El plazo se extiende hasta que cumpla dos años, período durante el cual los padres pueden gestionar el cobro.

También es necesario que el nacimiento esté registrado y que los datos de los progenitores y del menor figuren correctamente en las bases de ANSES. La documentación requerida incluye los DNI correspondientes y la partida de nacimiento, que permite acreditar el vínculo familiar.

Para los trabajadores registrados, el SUAF establece límites de ingresos que determinan el acceso a esta asignación. Los valores oficiales vigentes en octubre de 2026 son los siguientes:

ingreso máximo del grupo familiar: $6.419.726 mensuales

ingreso máximo individual: $3.209.863 mensuales

En noviembre, los topes proyectados ascenderían a $6.543.627 por grupo familiar y $3.271.814 por integrante, sujetos a la publicación de los importes definitivos. Si uno de los progenitores supera el máximo individual, la familia queda excluida del cobro, incluso cuando la suma de ambos ingresos sea inferior al límite general.

Las familias tienen hasta dos años desde el nacimiento del bebé para solicitar el pago, siempre que cumplan los requisitos establecidos por ANSES. ANSES

Cómo solicitar el bono de pago único en Mi ANSES

El trámite puede realizarse por internet a través de Mi ANSES. Para comenzar, el titular debe ingresar al sitio oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados.

Cuando el nacimiento y el vínculo familiar ya están acreditados, puede acceder a Atención Virtual y seleccionar la opción "Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción". Desde ese apartado se inicia la gestión correspondiente.

Si el bebé todavía no figura en los registros del organismo, primero es necesario actualizar la información. Para hacerlo, se puede solicitar un turno y presentar los documentos requeridos en una oficina de ANSES. Quienes ya tengan sus datos acreditados también pueden gestionar el pago mediante la línea telefónica 130.

El trámite es gratuito y el dinero se entrega una sola vez por cada nacimiento que reúna los requisitos establecidos. Una vez procesada la solicitud, la fecha de acreditación puede consultarse a través de los canales oficiales de ANSES.