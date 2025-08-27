Por los incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile, suspenden tours de compras desde Mendoza: las amenazas recibidas

Después de los incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile, los tours de compras hacia el país trasandino fueron suspendidos por las agencias de viajes por cuestiones de seguridad. Las amenazas recibidas y la "promesa de venganza".

Las imágenes de los incidentes ocurridos en el partido de Independiente vs. la U. de Chile, aún hoy conmocionan.

Después de los incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente y los del Club Deportivo de la Universidad de Chile, varias empresas de viajes decidieron suspender durante dos semanas los tours de compras que tenía programados por las amenazas que han recibido los argentinos luego del conflicto durante el partido por la Copa Sudamericana.

El encargado del área de ventas de una reconocida empresa de Mendoza confirmó la decisión que tomó la firma al no poder garantizar la seguridad de quienes viajan. La medida preventiva fue tomada después de que se viralizaran audios con amenazas en redes sociales hacia los argentinos que decidieran viajar al país vecino.

Con un dólar conveniente y hasta la posibilidad de importar productos de línea blanca, son muchos los argentinos que se sumaron de un tiempo a esta parte a los tours de compras hacia Chile que parten desde Mendoza para aprovechar los precios y el acceso a marcas que no están en el país. Sin embargo, durante las próximas dos semanas, los viajes serán suspendidos.

No solo se trataron de mensajes viralizados: las agencias de viajes incluso fueron advertidas de la situación por sus pares en Chile. Desde el país vecino les aconsejaron que fueran cautos al cruzar la frontera porque supuestamente los miembros de diversas facciones de barras chilenas se unieron contra los argentinos y quieren vengar lo ocurrido en la cancha de Independiente de Avellaneda.

Incidentes Independiente vs. U. de Chile: Cómo sigue la investigación

Mariano Zitto, el fiscal a cargo de la causa, brindó detalles de los hechos que ocurrieron en la cancha de Independiente en diálogo con DSports: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas".

Además, describió que recibieron muchos videos de distintas redes que muestran cómo la situación se fue de las manos y pudo haber terminado en una tragedia mucho peor. "Una minoría opaca lo que debería ser un divertimiento para las familias", lamentó.

Y reconoció una falencia en el sistema de seguridad: "Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience".