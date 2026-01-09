Por qué cierran por 49 días el ramal Tigre del tren Mitre y cuáles son las alternativas de viaje

La suspensión temporal del servicio responde a tareas de infraestructura y obliga a reorganizar traslados diarios en el norte del Gran Buenos Aires.

La rutina de miles de personas que se mueven en transporte público a diario entre la Ciudad de Buenos Aires y la Zona Norte cambia de manera abrupta durante el verano. Y es que se anunció el cierre del ramal Tigre del tren Mitre por 49 días. El comunicado generó dudas y enojo entre los usuarios que se ven en la necesidad de buscar caminos alternativos para llegar al trabajo, a estudiar o cumplir con trámites.

La medida no es menor porque serán casi siete semanas sin circulación en un corredor clave del sistema ferroviario metropolitano. El impacto se siente tanto en horas pico como en fines de semana , cuando el flujo de pasajeros suele combinar viajes laborales con escapadas recreativas.

Desde el sector oficial explican que el corte responde a obras consideradas necesarias, aunque reconocen que la ejecución de estos trabajos siempre implica un equilibrio delicado entre mejorar el servicio a futuro y el costo inmediato para los usuarios.

El cierre por 49 días del ramal Tigre del tren Mitre se debe a una serie de trabajos de infraestructura sobre vías, durmientes y sistemas de señalamiento. Se trata de tareas que apuntan a mejorar las condiciones de seguridad y regularidad, especialmente en un trazado que acumula décadas de uso intensivo.

Según se informó, las obras incluyen renovación de tramos críticos , ajustes en el tendido ferroviario y mejoras técnicas que no pueden realizarse con el servicio activo. Esa es la razón principal por la que se optó por una interrupción total y no por cortes parciales nocturnos.

La elección del período estival no es casual. Históricamente, enero y febrero registran una baja relativa en la cantidad de pasajeros, aunque eso no elimina las complicaciones. Muchos usuarios habituales deben reorganizar horarios y sumar tiempo de traslado, algo que pesa en el día a día.

Línea Mitre.jpg Trenes Argentinos

Desde Trenes Argentinos remarcan que los trabajos permitirán reducir fallas y demoras una vez reanudada la circulación. El beneficio prometido es un servicio más confiable, aunque la experiencia indica que los resultados suelen evaluarse con el tiempo y no de manera inmediata.

Otros transportes públicos con recorrido similar

Ante la suspensión, las alternativas pasan principalmente por el sistema de colectivos y, en algunos casos, por combinaciones con otras líneas ferroviarias. Varias líneas de ómnibus que recorren la zona norte, como las que conectan Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López con la Ciudad, absorben parte de la demanda.

Entre las opciones más utilizadas aparecen recorridos que circulan por avenidas paralelas al trazado ferroviario, aunque los tiempos de viaje pueden estirarse, sobre todo en horarios pico. El tránsito cargado y la frecuencia variable son factores que suman incertidumbre.

Otra posibilidad es combinar con el ramal Bartolomé Mitre o con el servicio que llega a José León Suárez, dependiendo del punto de origen. Estas alternativas implican trasbordos y, en algunos casos, caminatas adicionales, algo que no todos los pasajeros pueden resolver con facilidad.

Trenes Argentinos Sarmiento Belgrano Roca Mitre Mariano Fuchila

El uso del subte, especialmente en estaciones de enlace como Retiro, también se vuelve parte del esquema para quienes necesitan llegar al centro porteño. Sin embargo, esa opción depende del punto exacto de partida y del margen de tiempo disponible.

La situación deja al descubierto un problema estructural: la dependencia de un único medio de transporte en determinados corredores. Cuando ese engranaje se detiene, el resto del sistema queda bajo presión. Las autoridades confían en que el parate valdrá la pena, pero para los usuarios la prioridad sigue siendo clara y es llegar, aunque sea dando más vueltas, a destino.