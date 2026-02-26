Encontraron ahogado a Marcelo Boschi, el empresario que estaba desaparecido en el río Paraná

El cuerpo fue hallado amarrado a una eslinga y con una bolsa, pero la principal hipótesis de los investigadores apunta a un suicidio. El día de su desaparición debía presentarse a una audiencia judicial.

La desaparición se produjo el mismo día en que debía presentarse a una audiencia judicial.

Luego de dos días de intensa búsqueda, este jueves fue hallado el cuerpo del empresario Marcelo Boschi (55) en aguas del río Paraná , en jurisdicción de la ciudad santafesina de Reconquista.

El hallazgo se produjo en el riacho San Jerónimo, a la altura del paraje conocido como El Timbó Quemado, aguas abajo del puerto local. De acuerdo con los primeros indicios, Boschi se habría quitado la vida, aunque sus familiares analizan solicitar una autopsia para corroborar el informe del médico policial .

El cuerpo fue encontrado con una eslinga y una bolsa amarradas, que se presume podrían haber contenido algún elemento de peso que ya no estaba en su interior. La embarcación en la que había salido a navegar había sido localizada previamente a la deriva.

Fuentes judiciales informaron que, tras la identificación de la víctima, se realizó un examen médico que no arrojó signos de violencia ni indicios de la participación de terceros. Los profesionales determinaron que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión.

En base a ese informe, el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a la familia para su inhumación, sin disponer una autopsia de manera inmediata.

La salida a navegar y la búsqueda

Empresario desaparecido santa fe Cortesía: Reconquista Hoy

Boschi, propietario de la fábrica de muebles “De Buena Madera”, había salido el martes al amanecer desde la guardería Amarras a bordo de una lancha Tracker de 6,40 metros de eslora, equipada con un motor de 115 HP. Según relataron responsables del lugar, llamó la atención que esa mañana navegara solo, algo poco habitual, ya que solía hacerlo acompañado.

Mate en mano, comentó que se dirigía hacia la ciudad correntina de Goya. Cámaras de seguridad registraron su salida minutos antes de las 6 y testigos aseguraron haberlo visto más tarde en el riacho El Correntoso.

Horas después, la embarcación apareció sin ocupantes a unos 12 kilómetros del puerto de Reconquista, cerca del ingreso al arroyo Los Amores, una zona de islas y riachos donde el Paraná se ramifica.

Indicios que reforzaron la hipótesis

Desde media mañana se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval, con la colaboración de amigos del empresario, quienes descartaron rápidamente una caída accidental al agua.

Boschi era un navegante experimentado, siempre utilizaba chaleco salvavidas y llevaba consigo el dispositivo “hombre al agua”. El hallazgo de su salvavidas azul dentro de la lancha reforzó la hipótesis de un suicidio.

El empresario tenía 55 años, era padre de tres hijos de 15, 13 y 11 años y se encontraba separado. En Reconquista también era conocido por su participación en la comisión directiva de la Sociedad Rural y como integrante del Rotary Club.

La desaparición se produjo el mismo día en que debía presentarse a una audiencia judicial, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el expediente ni el motivo de la citación.