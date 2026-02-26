SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Cuándo cobran los jubilados de ANSES con el 2,9% de aumento

La actualización mensual por inflación generó nuevos valores para los haberes, mientras se espera la definición del refuerzo adicional.

ANSES confirmó las fechas en los que los jubilados cobrarán sus haberes.

De todas formas, el organismo todavía no confirma el refuerzo económico de $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos. Este bono se acredita automáticamente junto con el haber principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026

La inflación informada por el INDEC para enero de 2026 fue del 2,9%. Con esta actualización, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. También se definieron otros montos relevantes del sistema:

  • Haber máximo: $2.486.347,64.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53.

  • Pensión No Contributiva (por invalidez o vejez): $258.649,34.

  • PNC para madres de siete hijos: $369.495,16.

Quiénes son los jubilados que cobran el bono de $70.000

Hace varios meses que se empezó a acreditar un bono de $70.000 junto con los haberes previsionales. Ese refuerzo alcanzó a quienes perciben la jubilación mínima o ingresos cercanos por este concepto.

La idea de ese adicional fue compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios. En el caso de confirmarse, el bono se sumaría principalmente a quienes tienen haberes bajos y a beneficiarios de pensiones no contributivas. Con el refuerzo, el ingreso total de un jubilado que cobra el mínimo podría acercarse a los $439.600,88.

Cuándo cobran los jubilados en marzo 2026

Para el mes de marzo 2026, el cronograma de pagos se organiza de esta manera:

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilados con haberes máximos

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo

  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

