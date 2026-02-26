Para marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos básicos de jubilaciones y pensiones en un 2,9%, basándose en el porcentaje de inflación de dos meses atrás, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 274/24.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES con el 2,9% de aumento
La actualización mensual por inflación generó nuevos valores para los haberes, mientras se espera la definición del refuerzo adicional.
-
ANSES actualiza sus montos en marzo 2026: cuáles son las prestaciones que tendrán un aumento
-
Confirman el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados
De todas formas, el organismo todavía no confirma el refuerzo económico de $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos. Este bono se acredita automáticamente junto con el haber principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026
La inflación informada por el INDEC para enero de 2026 fue del 2,9%. Con esta actualización, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. También se definieron otros montos relevantes del sistema:
-
Haber máximo: $2.486.347,64.
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53.
-
Pensión No Contributiva (por invalidez o vejez): $258.649,34.
-
PNC para madres de siete hijos: $369.495,16.
Quiénes son los jubilados que cobran el bono de $70.000
Hace varios meses que se empezó a acreditar un bono de $70.000 junto con los haberes previsionales. Ese refuerzo alcanzó a quienes perciben la jubilación mínima o ingresos cercanos por este concepto.
La idea de ese adicional fue compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios. En el caso de confirmarse, el bono se sumaría principalmente a quienes tienen haberes bajos y a beneficiarios de pensiones no contributivas. Con el refuerzo, el ingreso total de un jubilado que cobra el mínimo podría acercarse a los $439.600,88.
Cuándo cobran los jubilados en marzo 2026
Para el mes de marzo 2026, el cronograma de pagos se organiza de esta manera:
Jubilados con haberes mínimos
-
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Jubilados con haberes máximos
-
Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo
Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario