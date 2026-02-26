Cuándo cobran los jubilados de ANSES con el 2,9% de aumento + Seguir en









La actualización mensual por inflación generó nuevos valores para los haberes, mientras se espera la definición del refuerzo adicional.

ANSES confirmó las fechas en los que los jubilados cobrarán sus haberes.

Para marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos básicos de jubilaciones y pensiones en un 2,9%, basándose en el porcentaje de inflación de dos meses atrás, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 274/24.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De todas formas, el organismo todavía no confirma el refuerzo económico de $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos. Este bono se acredita automáticamente junto con el haber principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 La inflación informada por el INDEC para enero de 2026 fue del 2,9%. Con esta actualización, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. También se definieron otros montos relevantes del sistema:

Haber máximo: $2.486.347,64.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53.

Pensión No Contributiva (por invalidez o vejez): $258.649,34.

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16. Quiénes son los jubilados que cobran el bono de $70.000 Hace varios meses que se empezó a acreditar un bono de $70.000 junto con los haberes previsionales. Ese refuerzo alcanzó a quienes perciben la jubilación mínima o ingresos cercanos por este concepto.

La idea de ese adicional fue compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios. En el caso de confirmarse, el bono se sumaría principalmente a quienes tienen haberes bajos y a beneficiarios de pensiones no contributivas. Con el refuerzo, el ingreso total de un jubilado que cobra el mínimo podría acercarse a los $439.600,88.

Cuándo cobran los jubilados en marzo 2026 Para el mes de marzo 2026, el cronograma de pagos se organiza de esta manera: Jubilados con haberes mínimos DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo Jubilados con haberes máximos Documentos terminados en 0 y 1: 23 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Temas ANSES