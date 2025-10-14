El Gobierno decretó feriado el 15 de octubre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







Tres localidades bonaerenses suman un nuevo descanso a sus calendarios: los feriados del 15 de octubre celebran aniversarios fundacionales con historia.

El 15 de octubre será feriado en zonas puntuales de Buenos Aires por aniversarios fundacionales que impulsan festejos y pausas en la rutina local. Pixabay

Octubre llegó con una serie de fechas claves que alteran la rutina de muchas localidades. En medio de esa agenda, algunos vecinos pueden aprovechar uno de esos feriados que aparecen sin previo aviso y traen un inesperado alivio en plena semana laboral para quienes viven en zonas específicas de la provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con actividades reducidas en algunas localidades, el nuevo feriado del 15 de octubre se suma al calendario con celebraciones vinculadas a aniversarios fundacionales. Aunque no afecta a toda la provincia, quienes vivan en los distritos alcanzados podrán aprovecharlo para cortar la rutina.

salidas Algunos rincones de la provincia de Buenos Aires disfrutarán el 15 de octubre con actividades especiales gracias a feriados locales por fundación. íxabay

A qué se debe el feriado del 15 de octubre de 2025 La fecha responde a la celebración de aniversarios fundacionales en distintos puntos del territorio bonaerense. El 15 de octubre fue declarado no laborable para conmemorar el nacimiento de Garré (Guaminí), Acevedo (Pergamino) y Tres de Febrero, tres localidades con historia, tradición y fuerte identidad barrial.

Durante este tipo de feriados, se desarrollan actividades locales como actos escolares, ferias artesanales, desfiles o celebraciones religiosas. Las autoridades municipales suelen organizar propuestas culturales que convocan a familias enteras.

Aunque no abarca a toda la provincia de Buenos Aires, el impacto del feriado se percibe en los lugares que lo celebran. Comercios, bancos y oficinas públicas ajustan su funcionamiento, mientras los vecinos aprovechan la pausa para descansar o sumarse a los eventos de su comunidad. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados