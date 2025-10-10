El feriado de octubre 2025 que seguramente no conocías y podría darte un día extra de descanso







Sin que muchos lo supieran, podrán tener un día extra de descanso con uno de los feriados más inesperados.

Octubre trae una sorpresa con un día extra en el calendario de feriados. Freepik

Se fue septiembre, un mes bastante mezquino con los feriados a nivel nacional, por lo que con la llegada de octubre hay muchos que gozarán con el día libre que tendrán hoy viernes 10. Pero para fortuna de varios, aunque no todos, habrá un asueto más que se podrá aprovechar para tener un merecido descanso.

Si bien no alcanzará a todas las personas y será un grupo de afortunados que podrán disfrutar de un día extra de descanso, el mismo favorecerá a quienes no pudieron disfrutar el mes anterior de una jornada extra para poder recargar energías.

Feriados Descanso Con la llegada de octubre, el calendario de feriados suma una sorpresa a mitad de semana.

Por qué es feriado el 15 de octubre de 2025 No forman parte del calendario nacional de feriados, pero sí serán días no laborables para muchos en la Provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que Tres de Febrero celebrará su aniversario fundacional, por lo que no habrá actividades en el sector público en todo el partido.

Por su parte, las localidades bonaerenses también festejarán su nacimiento y se adhieren a este asueto. Son los casos de Garré del partido de Guaminí y de Acevedo, perteneciente al partido de Pergamino. Ambos también fueron fundados un miércoles 15 de octubre y por esto, no habrá actividad a nivel municipal ni tampoco en las escuelas.

En cuanto al sector privado, para todos los casos la decisión de si podrán gozar de un día extra de descanso quedará en manos de sus empleadores. Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

