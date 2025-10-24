Por qué se celebra el Día del Diseñador Gráfico cada 24 de octubre en Argentina







Cada 24 de octubre se celebra en Argentina el Día del Diseñador Gráfico, en homenaje a Haydée Strittmatter, pionera y primera profesional titulada del país.

Argentina tiene una fecha distinta para celebrar el Día del Diseñador Gráfico.

Cada 24 de octubre se celebra el Día del Diseñador Gráfico en Argentina. Es una de las profesiones más fundamentales del mundo actual, tan visual y cargado de símbolos. Esta fecha tiene por objetivo reconocer el trabajo de quienes construyen un lenguaje visual y configuran marcas, productos, identidades y la expresión gráfica de ideas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La profesión de los diseñadores gráficos dejó su antigua consideración como auxiliar de impresión, para ser un campo profesional autónomo y con estrategia para la industria, la cultura y el mercado. En Argentina, se conmemora este día cada 24 de octubre. El 27 de abril, en cambio se celebra el Día Internacional del Diseñador Gráfico.

diseño grafico.jpg 24 de octubre, Día del Diseñador Gráfico La fecha surge por Haydée Strittmatter, la primera profesional con título en esta disciplina. Hoy la profesión invita a reflexionar sobre el rol del diseño en la cultura visual y su inserción en muchas áreas.

El desafío de esta carrera también pasa por el fortalecimiento de la mirada del diseño, que incluya producciones de espacios más allá de lo contemporáneo.

Plástico tecnología diseño BASF El legado de Haydée Strittmatter Haydée Strittmatter fue la primera persona en obtener un título de diseño gráfico en Argentina. Se graduó en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1966 y su trayectoria marcó un punto de inflexión, porque se dio camino a la profesionalización de esta rama y también señaló que la disciplina podría pensarse como una herramienta de comunicación, cultura e identidad visual.

El reconocimiento de su logro impuso años más tarde el 24 de octubre como la jornada para homenajear a quienes se dedican a esta profesión.

Temas Efemérides