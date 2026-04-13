Por qué cada 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo + Seguir en









La fecha reconoce una disciplina clave en rehabilitación y bienestar, con raíces históricas vinculadas a la formación profesional en Argentina.

Se conmemora el Día del Kinesiólogo Freepik

Cada 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo en reconocimiento a quienes trabajan con el cuerpo en recuperación. La kinesiología, muchas veces asociada solo a lesiones deportivas, abarca mucho más y se vuelve central en distintos momentos de la vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La elección del día remite a un hito institucional ligado al desarrollo de la profesión en el país, cuando comenzó a consolidarse la formación académica específica. Ese proceso marcó un antes y un después para una práctica que, hasta entonces, tenía un recorrido más informal o vinculado a otras disciplinas.

dia del kinesiologo Freepik La figura del kinesiólogo aparece en hospitales, clínicas, centros de rehabilitación y también en espacios deportivos. Su rol en la recuperación funcional y en la mejora de la calidad de vida es cada vez más visible, aunque todavía existen matices en torno a su reconocimiento social y laboral.

13 de abril, Día del Kinesiólogo La fecha recuerda la creación de la primera escuela universitaria dedicada a la formación de kinesiólogos en Argentina. Ese paso permitió ordenar la práctica profesional y establecer criterios claros de estudio, algo clave para diferenciarla de otras áreas de la salud. Desde entonces, el crecimiento fue sostenido, aunque con desafíos en cuanto a regulaciones y condiciones de trabajo.

En la práctica cotidiana, el kinesiólogo no solo interviene en rehabilitación motriz. También trabaja en prevención de lesiones, en tratamientos respiratorios y en procesos postquirúrgicos. Incluso hay especializaciones que se enfocan en neurología, pediatría o geriatría, lo que muestra la amplitud del campo.

kinesiologo Freepik Sin embargo, no todos los profesionales tienen acceso a los mismos recursos o estabilidad laboral. En algunos casos, la precarización y la falta de reconocimiento económico generan tensiones dentro del sector. En ese marco, el 13 de abril funciona como una oportunidad para poner el tema sobre la mesa. No se trata solo de una celebración simbólica, sino de visibilizar una tarea esencial en el sistema de salud. Y, si se quiere, de recordar algo bastante simple: detrás de cada recuperación hay un trabajo constante, paciente y muchas veces poco reconocido.

Temas Efemérides

Argentina