Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud cada 7 de abril y el lema de este año

El enfoque de esta edición, "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", destaca la importancia de la colaboración científica para proteger la salud humana, animal y ambiental.

El 7 de abril se conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948.

Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud , en conmemoración de la creación de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) en 1948.

El propósito de la institución es promover el bienestar y garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad.

Sin embargo, esta también es una fecha para reflexionar sobre los desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos como sociedad, así como para enfatizar en la importancia de la ciencia , el adoptar hábitos saludables, la prevención y la educación en el cuidado de la salud. A continuación, conocé los detalles.

El 22 de julio de 1946 representantes de 61 países miembros de las Naciones Unidas, junto a otros 10 gobiernos, firmaron la constitución de la OMS en Nueva York. Dos años después, el 7 de abril de 1948, entró en vigencia, y desde entonces, esta fecha se conmemora como el Día Mundial de la Salud.

Cada año, tiene un lema que se centra en una problemática o un enfoque particular que sirve para movilizar la opinión pública y fomentar el compromiso de autoridades, instituciones y ciudadanos .

En 2026 es "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", y pone énfasis en la importancia de la colaboración científica. Se destaca la relevancia de unir esfuerzos a nivel global y reconocer el poder de la ciencia para mejorar el bienestar de las personas, los animales, las plantas y el planeta en general.

"La campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de 'Una sola salud'", destaca el sitio web de la OMS.

ciencia

Además, pone un énfasis especial en la prevención como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida. Esta no solo reduce la incidencia de enfermedades, sino que también disminuye los costos asociados al tratamiento y mejora los resultados a largo plazo.

Así, invita a la población a reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos regulares.

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Los objetivos y preocupaciones de este año

El primer objetivo de 2026 es apoyar la ciencia como base para la salud. El llamado busca respaldar la investigación científica y la toma de decisiones informadas basadas en evidencia, ya que, desde hace siglos, esta materia fue clave en la lucha contra enfermedades globales, como el caso del COVID-19.

Se reconoce que, a través de la cooperación científica, se pueden generar soluciones innovadoras y eficaces que salven vidas.

Otro es el reforzar la confianza en la salud pública, más en un contexto donde la desinformación y el prejuicio hacia las vacunas, los tratamientos médicos y las políticas aumentaron en algunos sectores de la población.

"Hoy contamos con vacunas para la prevención de enfermedades como el cáncer cérvico-uterino, incluidas en el calendario de vacunación. Gracias a vacunas seguras, muchas enfermedades han sido erradicadas y la expectativa de vida ha aumentado en las últimas décadas", explicó el doctor Luis Alberto López, docente de Atención Primaria, a Todo Noticias (TN).

PAMI vacuna

En paralelo con los objetivos históricos de la OMS, la campaña de 2026 subraya que la salud es un derecho humano universal que debe ser accesible para todos, independientemente de su ubicación geográfica, situación económica o contexto social.

Esto incluye tanto el acceso a servicios médicos de calidad como a información confiable.

El enfoque de "Una sola salud", por su parte, destaca la necesidad de colaboración entre distintas disciplinas y sectores, como la salud humana, animal y ambiental.

Este año, dos eventos internacionales resaltan este enfoque: la Cumbre Internacional "Una sola salud" y el Foro Mundial de los Centros Colaboradores de la OMS. Los encuentros reunirán a miles de científicos y expertos de más de 80 países para intercambiar conocimientos que aborden el bienestar de manera integral.

“La salud está atravesada por múltiples factores. Por eso es clave el trabajo articulado entre profesionales, instituciones y la comunidad. En la medicina general y familiar, la educación en salud y el trabajo interdisciplinario son fundamentales”, señaló el especialista.