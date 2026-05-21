Christian Petersen fue internado nuevamente en el Hospital Alemán + Agregar ámbito en









El chef ingresó acompañado por su esposa tras sufrir un cuadro que alarmó a su entorno. Por el momento no se difundió un parte médico oficial.

Christian Petersen permanece internado en el Hospital Alemán, sin parte médico oficial hasta el momento.

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación. El reconocido chef fue internado durante la noche del jueves en el Hospital Alemán, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de atravesar un cuadro que obligó a su entorno a buscar asistencia médica.

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Según trascendió, Petersen ingresó al sanatorio acompañado por su esposa y fue atendido inicialmente por personal de guardia. Hasta el momento, la institución no difundió un parte médico oficial ni precisó cuál es su evolución.

La noticia fue dada a conocer en el programa LAM, donde aseguraron que el cocinero habría sufrido un episodio que requirió intervención médica y posterior seguimiento especializado. Por ahora, su entorno mantiene reserva sobre el estado del chef.

El grave antecedente que sufrió Christian Petersen en la Patagonia La nueva internación se produce pocos meses después del delicado episodio de salud que Petersen atravesó durante una expedición al cerro Lanín, en la Patagonia. En aquella ocasión, debió permanecer casi un mes internado y pasó varios días en terapia intensiva.

Primero fue asistido en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y luego trasladado al Hospital Alemán, donde continuó con su recuperación. Finalmente, recibió el alta médica el 6 de enero, luego de una evolución favorable.

Desde entonces, el chef había retomado su actividad pública de manera progresiva, por lo que su nuevo ingreso al centro de salud generó inquietud entre colegas, allegados y seguidores. A la espera de información oficial, el cuadro de Petersen permanece bajo seguimiento médico.

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